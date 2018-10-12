Возле санатория Нацбанка не будет свинокомплекса — чтобы не воняло

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"Раённыя будні"

По информации издания, 11 октября в райисполкоме прошли общественные слушания по вопросу строительства свинокомплекса. Местом его возведения должна стать площадка в 3100 метрах от деревни Молочки и в 4900 метрах от санатория "Ружанский" Национального банка. Решили искать новое место под свинокомплекс.Другая площадка находится на значительном расстоянии от оздоровительного учреждения. Ее выбор также будут обсуждать на общественных слушаниях.