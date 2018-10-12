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Возле санатория Нацбанка не будет свинокомплекса — чтобы не воняло

13.10.2018 11:16 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото из открытых источников
Возле санатория Нацбанка под Ружанами не будет хозяйства по выращиванию свиней — местные власти решили, что гостям заведения неприятно будет слышать специфические запахи. Об этом пишет газета "Раённыя будні".

По информации издания, 11 октября в райисполкоме прошли общественные слушания по вопросу строительства свинокомплекса. Местом его возведения должна стать площадка в 3100 метрах от деревни Молочки и в 4900 метрах от санатория "Ружанский" Национального банка. Решили искать новое место под свинокомплекс.

Другая площадка находится на значительном расстоянии от оздоровительного учреждения. Ее выбор также будут обсуждать на общественных слушаниях.

 
 
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Возле санатория Нацбанка под Ружанами не будет хозяйства по выращиванию свиней.
 
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