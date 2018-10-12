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Возле санатория Нацбанка не будет свинокомплекса — чтобы не воняло
Иллюстративное фото из открытых источников
По информации издания, 11 октября в райисполкоме прошли общественные слушания по вопросу строительства свинокомплекса. Местом его возведения должна стать площадка в 3100 метрах от деревни Молочки и в 4900 метрах от санатория "Ружанский" Национального банка. Решили искать новое место под свинокомплекс.
Другая площадка находится на значительном расстоянии от оздоровительного учреждения. Ее выбор также будут обсуждать на общественных слушаниях.
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Возле санатория Нацбанка под Ружанами не будет хозяйства по выращиванию свиней.
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