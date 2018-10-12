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Более 3 тысяч военнослужащих переброшено на первых учениях ОДКБ "Воздушный мост"

13.10.2018 10:45 — Разное | Интерфакс  
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Страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые провели авиационные учения "Воздушный мост - 2018", сообщил в субботу журналистам заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

"Более 3 тысяч военнослужащих переброшено на полигоны государств-участниц ОДКБ в ходе учений, которые завершились сегодня в Екатеринбурге", - заявил генерал, которого цитирует пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

По его словам, в ходе учений в Екатеринбурге был собран объединенный штаб, куда со всех государств-членов ОДКБ прибыли представители для совместного решения задач по перевозкам войск в район учений. Была задействована военно-транспортная авиация РФ, Беларуси, Армении и Казахстана. Контингент войск, который перевозился в места учений - более 3 тысяч человек, более 500 единиц вооружения и военной техники.

"Задачи, которые стояли перед учениями, были выполнены, цель достигнута, главное в этих учениях было организовать взаимодействие между государствами для того, чтобы можно было беспрепятственно и своевременно выполнить задачу по переброске войск", - сказал генерал.

Н.Орманбетов отметил, что в дальнейшем учения "Воздушный мост" будут наращиваться за счет привлечения боевой и армейской авиации, средств противовоздушной обороны с тем, чтобы обеспечить безопасность воздушного перемещения.

"В каждом государстве, которое входит в ОДКБ, есть свои законодательства, которые определяют перелеты и перемещения войск. Нами разрабатывается ряд межгосударственных документов и соглашений, на основании которых могли бы беспрепятственно перемещаться именно войска членов ОДКБ. На данный момент есть документы, которые, можно сказать, препятствуют перевозке вооружения и военной техники, поэтому в дальнейшем эти вопросы будут решены", - уточнил он.

По данным пресс-службы ЦВО, учения "Воздушный мост - 2018" проходили с 1 по 13 октября. Авиационные маневры являлись составляющей оперативно-стратегических учений "Боевое братство-2018", в ходе которых воинские контингенты Коллективных сил оперативного развертывания ОДКБ отрабатывали противодействие условным незаконным вооруженным формированиям.

 
 
Ссылка на источник 24
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Страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые провели авиационные учения "Воздушный мост - 2018", сообщил в субботу журналистам...
 
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