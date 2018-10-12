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Под Борисовом спасатели показали, как будут действовать в случае аварии на БелАЭС

13.10.2018 12:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 12 октября под Борисовом прошли показательные тактико-специальные учения по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций.  

Как сообщает МЧС Беларуси, за действиями белорусских спасателей наблюдали не только представители республиканских органов госуправления, но и эксперты МАГАТЭ.  

Под Борисовом спасатели показали, как будут действовать в случае аварии на БелАЭС
Фото: МЧС Беларуси  

Для учений была выбран вариант, при котором произошла тяжёлая авария на одном из блоков БелАЭС с выбросом в атмосферу радиоактивной среды и отказом системы аварийного охлаждения.  

Под Борисовом спасатели показали, как будут действовать в случае аварии на БелАЭС
Фото: МЧС Беларуси  

Учения проводились на 9 площадках. На каждой из них разрабатывался индивидуальный сценарий. Необходимо было гасить пламя, восстанавливать электричество, тушить горящие резервуары с нефтепродуктами, устранять лесной пожар. Также прорабатывались спасательные работы, ДТП на железной дороге, дезактивация и дозиметрический контроль, работа мобильного медпункта.  

Под Борисовом спасатели показали, как будут действовать в случае аварии на БелАЭС
Фото: МЧС Беларуси  

Всё это делалось в целях проверки готовности спасателей и наличия у них необходимых ресурсов для успешного преодоления ЧС. Также это была возможность повысить профессиональный уровень сотрудников МЧС за счёт практики.  

Осенью 2018 года в могилёвской школе провели учебную эвакуацию.  

Спасатели остались довольны подготовкой персонала учебного заведения и школьников – подробнее здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. 12 октября под Борисовом прошли показательные тактико-специальные учения по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций.   Как...
 
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