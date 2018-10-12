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В Италии обнаружено «вампирское» захоронение

13.10.2018 11:31 — Разное | СТВ  
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Новости Италии. Археологи Аризонского и Стенфордского университетов вместе с итальянскими исследователями обнаружили «вампирское» захоронение на кладбище в коммуне Луньяно-ин-Теверина.  

Как сообщает Science Daily, в черепе 10-летнего ребёнка находился камень. Предполагается, что это связано с суеверием. Жители того времени надеялись, что камень во рту помешает умершему подняться из могилы и заразить других болезнью.  

В Италии обнаружено «вампирское» захоронение
Фото: David Pickel / Stanford University  

Место, где проводились раскопки, также известно как «кладбище младенцев», которое относится к пятому веку. Тогда произошла вспышка малярии, которая унесла жизни многих детей и, вероятно, люди решили похоронить всех умерших от болезни малышей в одном месте. Из 50 ранее обнаруженных там останков все принадлежали детям, самой старшей из которых была трёхлетняя девочка.  

Обнаружив останки 10-летнего ребёнка, чей пол ещё неизвестен, археологи предположили, что кладбище могло использоваться и для более взрослых детей. Один из исследователей уточнил, что некоторые участки кладбища не изучены, поэтому пока неясно, будут ли обнаружены останки других детей старше трёх лет.  

Руководитель раскопок рассказал, что кладбище изучается с целью узнать больше о вспышке малярии, о суевериях людей того времени и их отношению к умершим. По его словам, возраст ребёнка и его нетипичное захоронение является аномалией даже для этого ненормального кладбища.  

В Италии обнаружено «вампирское» захоронение
Фото: David Pickel / Stanford University  

Ранее здесь же археологи находили останки детей, которых хоронили с когтями ворон, костями жаб, бронзовыми котлами с пеплом и останками щенков, которых, вероятно, принесли в жертву. Что касается трёхлетней девочки, то к её рукам и ногам были привязаны камни. Эта практика применялась во многих культурах, чтобы удержать умершего в его могиле.  

Исследователи уточняют, что римляне были готовы пойти на крайние меры, чтобы не дать болезни распространиться, даже на колдовство. О том, что похороненные на «кладбище младенцев» дети болели малярией стало известно благодаря анализу ДНК. Останки 10-летнего ребёнка ещё не прошли тест ДНК, но у них также есть признаки болезни.  

Отмечается, что на этом кладбище камень во рту был обнаружен только у 10-летнего ребёнка, однако есть документально подтверждённые аналогичные захоронения в других местах. Во рту пожилой женщины 16 века из Венеции, чьи останки обнаружены в 2009 году, находился кирпич. Её прозвали «Вампир Венеции». В 2017 году в Англии были найдены останки мужчины 3 или 4 века. У похороненного отсутствовал язык, вместо которого находился камень.  

Дальнейшее исследование кладбища в Луньяно планируется продолжить следующим летом.  

Весной 2018 года мы рассказывали о том, что в Перу были обнаружены останки людей с дополнительными конечностями.  

У останков в большей половине захоронений были «лишние» руки или ноги – здесь подробнее.  

 
 
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Новости Италии. Археологи Аризонского и Стенфордского университетов вместе с итальянскими исследователями обнаружили «вампирское» захоронение на кладбище в...
 
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