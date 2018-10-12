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"Писали, что я ужасно старею и похожа на мужчину". Джулия Робертс дала интервью Harper's Bazaar

13.10.2018 13:02 — Разное | Tut.by  
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Голливудская красавица, мать троих детей, лауреат премии «Оскар» за роль в фильме «Эрин Брокович» Джулия Робертс дала интервью американскому Harper’s Bazaar. Тема номера в этом месяце — смелость, поэтому для впечатляющей фотосессии актрисе пришлось переступить через свой страх высоты и забраться на скалу. Редакция LADY.TUT.BY приводит яркие цитаты из интервью, которое для Harper’s Bazaar взяла популярная телеведущая, актриса и общественный деятель Опра Уинфри.

Про страх:

— Я всегда боялась высоты. Мой отец всегда боялся высоты, и это одна из тех вещей, которые мы говорим, описывая себя: «Я левша, и я боюсь высоты».

Как-то нас с мужем пригласили в горный поход. Я подумала: «Я все еще боюсь высоты? Откуда я знаю, может быть, уже нет?» Но вам не передать, что мне пришлось пережить. Это не просто чувство: «О, как высоко!» А оцепенение горла и всего тела, ты словно ломаешься. Во время съемки мы поднималась достаточно высоко, но только до той высоты, когда я еще могла улыбаться в камеру. Думаю, главное, что я вынесла, — это вера в себя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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