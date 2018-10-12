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Исчезновение журналиста срывает «Давос в пустыне»
Крупный экономический форум Future Investment Initiative, который ежегодно организует государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, на этот раз оказался под угрозой срыва. После исчезновения известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, которого, как считают власти Турции и ряд СМИ, убили по указанию саудовских властей, многие приглашенные на форум главы крупных компаний и инвесторы отказались от участия.
Приглашенные на экономический форум в Саудовской Аравии отказываются от участия
Еще две недели назад саудовский государственный инвестиционный фонд, который ежегодно проводит масштабный экономический форум Future Investment Initiative (FII), сообщал о том, что свое согласие на участие и выступление дали более 100 крупных международных инвестора, главы ведущих компаний, представители сферы инноваций. Но за последние несколько дней число желающих приехать на этот форум резко сократилось: многие представители западных компаний и бизнеса приняли такое решение после загадочного исчезновения известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сотрудничавшего с The Washington Post и выступавшего с критикой нынешних саудовских властей.
В Турции, где проживал в последнее время Джамаль Хашогги, звучат обвинения, что журналиста убили в здании генконсульства Саудовской Аравии, куда он вошел 2 октября. Газета The Washington Post провела собственное расследование и получила аудио- и видеозаписи из здания генконсульства, на основании которых, как считают в редакции, можно прийти к однозначному выводу: в здании генконсульства журналиста пытали, а затем убили.
Один из источников WP на условиях анонимности рассказал: «Аудиозапись из посольства объясняет, что произошло с Джамалем после того, как он вошел. Там слышен его голос и голоса других мужчин, говорящих на арабском. Слышно, что его допрашивают, пытают и потом убивают».
Реакция со стороны мировой общественности на произошедшее последовала очень скоро. Президенту США уже подано письмо от членов сенатского комитета по международным делам с просьбой рассмотреть возможность введения санкций в отношении всех причастных к исчезновению господина Хашогги. Сам президент Трамп уже выразил обеспокоенность в связи с пропажей журналиста. Ряд крупных бизнесменов и глав компаний объявили о разрыве сотрудничества с Саудовской Аравией, как, например, британский миллиардер сэр Ричард Брэнсон, который как раз обсуждал с саудовскими властями инвестиционные проекты, а его компании уже сотрудничают с саудовскими проектами по развитию туризма на побережье Красного моря.
Более чувствительным ударом для Саудовской Аравии может стать отказ бизнесменов и инвесторов приехать на экономический форум, который за его масштаб называют «Давос в пустыне». В числе тех, кто уже отозвал свои заявки на выступления на форуме, глава Viacom Боб Бэкиш, глава Uber Дара Хосровшахи, венчурный инвестор Стив Кейс, владелец издания Los Angeles Times Патрик Сун-Шонг, представитель руководства HP Джоанна Поппер. При этом глава Uber господин Хосровшахи заявил Bloomberg, что не поедет на форум, «если только не выяснится что-то существенно меняющее известные на данный момент факты», а господин Кейс намерен ожидать «дальнейшей информации» об этом инциденте.
Пока не отменили своего участия, но внимательно следят за ситуацией и в американской компании по управлению активами BlackRock, которая в прошлом году участвовала в форуме и приглашена была в этом году. Компания CNN отказалась от участия, так же поступили в The New York Times (эти СМИ были информационными спонсорами форума). В числе тех приглашенных, кто пока не изменил свои планы, либо отказывается их комментировать, министр финансов США Стивен Мнучин, главы JP Morgan Chase, МВФ, HSBC Holdings, BNP Paribas, представитель Siemens и другие.
Как отметил агентству Bloomberg доцент Лондонской школы экономики Стивен Хертог, главы компаний, особенно американских технологических компаний, «теперь должны по-другому оценивать репутационные риски». «Саудовская Аравия — это важный рынок, но не настолько важный, как, скажем, Китай. Поэтому занимать публичную позицию по политическому вопросу в отношении нее не так дорого, как в отношении Китая»,— сказал он. А по мнению бывшего посла США в Кувейте Ричарда Лебэрона, гендиректора должны искать баланс между «репутационными рисками, с которыми они столкнутся в связи с весьма тревожными обстоятельствами», и «долгосрочными деловыми интересами» в Саудовской Аравии.
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Крупный экономический форум Future Investment Initiative, который ежегодно организует государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, на этот раз оказался под угрозой...
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