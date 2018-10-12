Исчезновение журналиста срывает «Давос в пустыне»

Приглашенные на экономический форум в Саудовской Аравии отказываются от участия





Еще две недели назад саудовский государственный инвестиционный фонд, который ежегодно проводит масштабный экономический форум Future Investment Initiative (FII), сообщал о том, что свое согласие на участие и выступление дали более 100 крупных международных инвестора, главы ведущих компаний, представители сферы инноваций. Но за последние несколько дней число желающих приехать на этот форум резко сократилось: многие представители западных компаний и бизнеса приняли такое решение после загадочного исчезновения известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сотрудничавшего с The Washington Post и выступавшего с критикой нынешних саудовских властей.





В Турции, где проживал в последнее время Джамаль Хашогги, звучат обвинения, что журналиста убили в здании генконсульства Саудовской Аравии, куда он вошел 2 октября. Газета The Washington Post провела собственное расследование и получила аудио- и видеозаписи из здания генконсульства, на основании которых, как считают в редакции, можно прийти к однозначному выводу: в здании генконсульства журналиста пытали, а затем убили.





Один из источников WP на условиях анонимности рассказал: «Аудиозапись из посольства объясняет, что произошло с Джамалем после того, как он вошел. Там слышен его голос и голоса других мужчин, говорящих на арабском. Слышно, что его допрашивают, пытают и потом убивают».

Реакция со стороны мировой общественности на произошедшее последовала очень скоро. Президенту США уже подано письмо от членов сенатского комитета по международным делам с просьбой рассмотреть возможность введения санкций в отношении всех причастных к исчезновению господина Хашогги. Сам президент Трамп уже выразил обеспокоенность в связи с пропажей журналиста. Ряд крупных бизнесменов и глав компаний объявили о разрыве сотрудничества с Саудовской Аравией, как, например, британский миллиардер сэр Ричард Брэнсон, который как раз обсуждал с саудовскими властями инвестиционные проекты, а его компании уже сотрудничают с саудовскими проектами по развитию туризма на побережье Красного моря.





Более чувствительным ударом для Саудовской Аравии может стать отказ бизнесменов и инвесторов приехать на экономический форум, который за его масштаб называют «Давос в пустыне». В числе тех, кто уже отозвал свои заявки на выступления на форуме, глава Viacom Боб Бэкиш, глава Uber Дара Хосровшахи, венчурный инвестор Стив Кейс, владелец издания Los Angeles Times Патрик Сун-Шонг, представитель руководства HP Джоанна Поппер. При этом глава Uber господин Хосровшахи заявил Bloomberg, что не поедет на форум, «если только не выяснится что-то существенно меняющее известные на данный момент факты», а господин Кейс намерен ожидать «дальнейшей информации» об этом инциденте.





Пока не отменили своего участия, но внимательно следят за ситуацией и в американской компании по управлению активами BlackRock, которая в прошлом году участвовала в форуме и приглашена была в этом году. Компания CNN отказалась от участия, так же поступили в The New York Times (эти СМИ были информационными спонсорами форума). В числе тех приглашенных, кто пока не изменил свои планы, либо отказывается их комментировать, министр финансов США Стивен Мнучин, главы JP Morgan Chase, МВФ, HSBC Holdings, BNP Paribas, представитель Siemens и другие.









Как отметил агентству Bloomberg доцент Лондонской школы экономики Стивен Хертог, главы компаний, особенно американских технологических компаний, «теперь должны по-другому оценивать репутационные риски». «Саудовская Аравия — это важный рынок, но не настолько важный, как, скажем, Китай. Поэтому занимать публичную позицию по политическому вопросу в отношении нее не так дорого, как в отношении Китая»,— сказал он. А по мнению бывшего посла США в Кувейте Ричарда Лебэрона, гендиректора должны искать баланс между «репутационными рисками, с которыми они столкнутся в связи с весьма тревожными обстоятельствами», и «долгосрочными деловыми интересами» в Саудовской Аравии.