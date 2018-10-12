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В Пентагоне сообщили о взломе базы данных

13.10.2018 12:27 — Разное | Партизан  
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Пентагон расследует кибератаку, в результате которой злоумышленники получили доступ к личной информации его сотрудников, передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Джозефа Буччино.

По его словам, данные были украдены из-за атаки хакеров на коммерческую фирму, с которой работает Пентагон. Буччино отметил, что инцидент затронул небольшую часть сотрудников, но не уточнил сколько их, пишет Новое время.

Как отмечается, военное командование было проинформировано о кибератаке 4 октября.

Как передает Associated Press со ссылкой на источник, речь идет о взломе данных о поездках сотрудников ведомства - как военнослужащих, так и гражданского персонала. По предварительным оценкам, утечка коснулась около 30 тыс. человек, но эта цифра может возрасти.

Похищенные данные включают в том числе информацию о кредитных картах сотрудников, подчеркивает агентство. Отмечается, что утечка могла произойти несколько месяцев назад, однако обнаружили ее лишь недавно.


В Пентагоне указывают, что в настоящий момент оценивают масштабы инцидента, но уточняют, что секретная информация похищена не была.


 
 
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Пентагон расследует кибератаку, в результате которой злоумышленники получили доступ к личной информации его сотрудников, передает Reuters со ссылкой на...
 
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