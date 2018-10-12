Белорусские ученые доказали вред пальмового масла

Сначала были проведены испытания на крысах, а потом к участию в экспериментах подключили добровольцев из числа студентов–медиков.

Уже опыты на крысах показали, что «пальма» негативно влияет на обмен веществ. У животных, активно потреблявших тропический продукт, появились предпосылки к развитию атеросклероза, а в печени уменьшилось количество полиненасыщенных жирных кислот — важной составляющей полноценного питания. Исследователи из Института биохимии биологически активных соединений Национальной академии наук и Гродненского государственного медицинского университета пошли еще дальше — сформировали 5 экспериментальных групп из добровольцев общим количеством 137 человек в возрасте 20 — 23 лет. В рацион одной из групп ежедневно включали 25 граммов сливочного масла, других — столько же пальмового, постепенно уменьшая до 15 и 7,5 грамма в день. Одна группа оставалась контрольной. По истечении 12 недель проанализировали результаты.





Пальмовое масло — продукт для наших широт нетипичный, а следовательно, воспринимается организмом с настороженностью, полагали авторы исследования. И логично предположили, что «чужак» может нарушить равновесие между антиокислительными процессами. Что, в свою очередь, способно привести к развитию патологического состояния, которое принято обозначать как окислительный стресс и которое наблюдается при многих заболеваниях. Так вот, белорусские исследователи на основании своих наблюдений сделали вывод: при употреблении пальмового масла в количестве 25 граммов в сутки действительно возникает напряжение антиокислительной системы организма.









— Как долго это напряжение будет продолжаться и к каким последствиям может привести — это тема для отдельного исследования, — говорит доктор биологических наук, профессор, член–корреспондент НАН Андрей Мойсеенок из Института биохимии биологически активных соединений. — Но то, что антиокислительная система подвергается напряжению, — факт. В ходе исследования также выяснилось, что печень белорусов на жировой удар «пальмы» реагирует острее, чем на привычное сливочное масло. Кроме этого, выявлены биомаркеры метаболических изменений, которые являются факторами риска для развития сердечно–сосудистых заболеваний (дислипидемии, метаболического синдрома, артериальной гипертензии), причем изменения этих маркеров фиксируются уже при минимальной нагрузке жировым компонентом. Есть, правда, и хорошая новость : мы не наблюдали явных нарушений транспортировки внутри организма жирорастворимых витаминов А, D, E и К. Тем не менее общий вывод тревожный: показатели влияния пальмового масла хуже сливочного. Благодаря «пальме» в организме накапливаются насыщен жирные кислоты, неблагоприятные для обмена веществ.





Заказчиком исследования выступил Научно–практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию. Там, впрочем, драматизировать ситуацию не намерены. Хотя и не скрывают, что обеспокоены растущим применением «пальмы» в пищевой продукции. Главная задача сегодня — обеспечить идентификацию этого ингредиента в составе изделий и определить его качества.





— Средняя норма потребления человеком жиров в сутки — около 100 — 150 граммов в зависимости от возраста и рода деятельности, — напоминает заместитель генерального директора НПЦ по стандартизации и качеству продуктов питания Елена Моргунова. — Клинические исследования показали, что у абсолютно здоровых молодых добровольцев фиксируются факторы риска возникновения сердечно–сосудистых заболеваний уже при минимальной норме (7 граммов) введения в рацион пальмового компонента.





А ведь кто–то потребляет пальмовое масло либо его фракции в гораздо больших количествах: на этикетках зачастую данный ингредиент в открытую не обозначен. Написано «растительные жиры» — попробуй разберись, что за этим кроется. В своеобразной группе риска — школьники и студенты: фастфуд для них — любимая пища, а ведь именно тут «пальма» применяется, пожалуй, чаще всего. Встретить ее можно также в выпечке, быстрорастворимых обедах из пакетиков, соусах, майонезах, шоколаде, мороженом, молочных продуктах и даже детском питании, поступающем, в частности, из России!





ПРЯМАЯ РЕЧЬ





Зенон Ловкис, генеральный директор РУП «Научно–практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»:





— Я не считаю, что в нашей стране проводится кампания, направленная против пальмового масла. В то же время убежден: мы должны довести до специалистов отрасли, до широкой общественности информацию о результатах исследований данного продукта. В этом нас поддерживают многие страны. Нет сомнений, что детям пальмовое масло запрещено категорически, поэтому в детском питании его использование нужно ограничить на 100%.



