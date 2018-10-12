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Каким будет памятник Глебу Менскому, и где его планируют установить
Состоялся первый этап открытого конкурса на создание памятника Глебу Менскому, сообщил корреспонденту агентства
На участие заявки подали 17 авторов. Среди членов жюри специалисты из разных областей – скульпторы, архитекторы, историки, искусствоведы.
По правилам конкурса скульптурная композиция может состоять как из одной, так и из нескольких фигур, установить ее планируют на территории исторического центра города. В условиях также озвучивалось требование: «архитектурно-художественное решение и место размещения памятника, предложенное авторами, должно органично вписываться в конкретную архитектурно-планировочную ситуацию».
Для размещения конкурсанты предложили целый ряд локаций: возле Дворца спорта, на ул. Революционной, в районе Аллеи Дружбы и на площади 8 Марта.
– Послепервого этапа жюри единогласно приняло решение о том, что памятник должен размещаться в Верхнем городе на высокой точке – напротив Кафедрального собора. Это знаковое место для столицы. Кроме того, пришли к выводу, что это должен быть конный памятник – такого в Минске нет, хотя их устанавливают во всех крупных городах, – пояснил П. Лучинович.
На доработку произведений скульптурам дадут еще месяц. Все, кто подавал заявки, продолжат участие в конкурсе. Кстати, все работы зашифрованы кодами, члены жюри не знают, кто их авторы.
– Скульптурная композиция не должна существовать сама по себе. Призываем конкурсантов продумать, как гармонично вписать ее в городскую среду, – уточнил П. Лучинович.
В порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, победитель получит право на создание памятника. Предположительно, композицию установят в Верхнем городе в следующем году. Что интересно, 13 сентября 2019-го – накануне Дня города Минска – исполнится 900 лет со дня смерти Глеба Менского.
Княжеская печать с изображением Глеба Менского
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Состоялся первый этап открытого конкурса на создание памятника Глебу Менскому, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» председатель комитета...
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