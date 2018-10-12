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Каким будет памятник Глебу Менскому, и где его планируют установить

13.10.2018 11:40 — Разное | Партизан  
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Состоялся первый этап открытого конкурса на создание памятника Глебу Менскому, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.

Каким будет памятник Глебу Менскому, и где его планируют установить
На участие заявки подали 17 авторов. Среди членов жюри специалисты из разных областей – скульпторы, архитекторы, историки, искусствоведы.

По правилам конкурса скульптурная композиция может состоять как из одной, так и из нескольких фигур, установить ее планируют на территории исторического центра города. В условиях также озвучивалось требование: «архитектурно-художественное решение и место размещения памятника, предложенное авторами, должно органично вписываться в конкретную архитектурно-планировочную ситуацию».

Для размещения конкурсанты предложили целый ряд локаций: возле Дворца спорта, на ул. Революционной, в районе Аллеи Дружбы и на площади 8 Марта.



– Послепервого этапа жюри единогласно приняло решение о том, что памятник должен размещаться в Верхнем городе на высокой точке – напротив Кафедрального собора. Это знаковое место для столицы. Кроме того, пришли к выводу, что это должен быть конный памятник – такого в Минске нет, хотя их устанавливают во всех крупных городах, – пояснил П. Лучинович.

На доработку произведений скульптурам дадут еще месяц. Все, кто подавал заявки, продолжат участие в конкурсе. Кстати, все работы зашифрованы кодами, члены жюри не знают, кто их авторы.

– Скульптурная композиция не должна существовать сама по себе. Призываем конкурсантов продумать, как гармонично вписать ее в городскую среду, – уточнил П. Лучинович.

В порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, победитель получит право на создание памятника. Предположительно, композицию установят в Верхнем городе в следующем году. Что интересно, 13 сентября 2019-го – накануне Дня города Минска – исполнится 900 лет со дня смерти Глеба Менского.


Княжеская печать с изображением Глеба Менского


Первый минский князь Глеб Всеславович родился в 1050-е годы. Сын полоцкого князя Всеслава Брячиславовича. Благодаря Глебу Менскому и его отцу город был построен на современном месте. До этого размещался в 17 км на р. Менке. После смерти Всеслава Брячиславовича в 1101 г. Глеб стал полноправным князем Минска. Много воевал и расширил свое влияние на территорию до самой Орши. В 1116 г. минский князь опустошил земли дреговичей, принадлежавшие К у, сжег Слуцк. Через три года минские войска вторглись в смоленские земли. За это Мстислав Владимирович, сын Мономаха, взял Минск, а плененного Глеба, доставил в Киев. 13 сентября 1119 года первый минский князь Глеб Всеславович умер в киевской тюрьме. Похоронен в Киево-Печерской лавре.


 
Теги: Минск
 
 
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Состоялся первый этап открытого конкурса на создание памятника Глебу Менскому, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» председатель комитета...
 
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