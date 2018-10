Американская компания продает билеты на последнюю в истории экспедицию к «Титанику»

Легендарный «Титаник» скоро останется только в истории. Его останки поедает глубоководная бактерия, поэтому лет через десять от корабля ничего не останется, пишет Mash. Американская компания OceanGate предлагает за 105 тысяч долларов отправиться вместе с ней в разведывательную экспедицию. Возможно, она станет последней в истории.

«Титаник» столкнулся с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Погибло не меньше 1500 человек. Долгое время не могли найти точное место катастрофы, а технологии не позволяли поднть останки. Корабль нашли в 1985 году − его обнаружил американский исследователь Роберт Баллард. «Титаник» покоился на глубине 3750 метров примерно в 600 километрах от берегов Ньюфаундленда, Канада. Через год Баллард вернулся туда с аппаратами для глубоководных погружений и сделал первый детальный отчет о состоянии судна.

С того времени до 2010 года к обломкам корабля совершили 17 экспедиций, на поверхность подняли больше пяти тысяч предметов. Учёные обнаружили на поднятых фрагментах новый вид бактерии. Её назвали в честь лайнера − Halomonas titanicae. Она может обитать в экстремальных условиях. И сейчас она поедает по 180 килограммов металлических конструкций «Титаника» в день. В итоге коррозия лайнера проходит намного быстрее. У любого деревянного судна, затонувшего в 14 веке, больше шансов сохраниться, потому что обитающие на нём бактерии не такие агрессивные.

Для OceanGate экспедиция к «Титанику» − самый масштабный проект в истории, а для всего мира это будет первое крупное исследованием места крушения с 2005 года. Старт намечен на июнь 2019 года.

Хоть экспедицию и позиционируют как научную, организаторы хотят заработать на ней. Сейчас собирают заявки от желающих присоединиться к учёным − отберут по состоянию физического и психического здоровья. Кандидаты пройдут серьёзную профессиональную подготовку. Максимально смогут набрать сто человек.

Среди фаворитов на попадание в экспедицию − американка Рената Рохас, которую друзья-дайверы называют «могучей мышью». Она профессионально занимается подводным плаванием. Но, что не менее важно, её с десяти лет безумно интересует «Титаник».

Когда в 1985 году Роберт Баллард обнаружил место крушения, Рохас немедленно бросила работу банкиром, выучилась на океанографа и начала копить деньги на участие в экспедиции. Мечта увидеть корабль настолько захватила женщину, что у неё в 50 лет всё ещё нет своего дома, машины и прочего. Свои сбережения она откладывает или тратит на обучение.

Когда Баллард вернулся из экспедиции к месту крушения «Титаника», Рената встретилась с ним, чтобы узнать, когда будет следующая. Но исследователь заявил, что никто больше на это не решится. Девушка была раздавлена такой новостью и вернулась на старую работу. Как она сама рассказывала, ей потребовался год, чтобы прийти в себя.

Следующая крупная экспедиция с погружением батискафа, управляемого людьми, была запланирована на 2005 год. Рената попыталась войти в состав команды, но не вышло. Следующий шанс появился спустя семь лет. Рохас купила себе место в экспедиции, которую устраивала частная компания Deep Ocean Expeditions. Долгое время всё шло по плану, но за два месяца до старта из DOE Рохас пришло письмо о том, что экспедиция отменяется − не хватило финансирования.

В 2017 году компания OceanGate заявила о своих намерениях миру, и Рохас, не раздумывая, купила путевку. Она обошлась ей в 105 тысяч долларов − это, кстати, эквивалентно стоимости места в первом классе «Титаника».