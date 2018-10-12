ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американская компания продает билеты на последнюю в истории экспедицию к «Титанику»

13.10.2018 13:48 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Легендарный «Титаник» скоро останется только в истории. Его останки поедает глубоководная бактерия, поэтому лет через десять от корабля ничего не останется, пишет Mash. Американская компания OceanGate предлагает за 105 тысяч долларов отправиться вместе с ней в разведывательную экспедицию. Возможно, она станет последней в истории. 

«Титаник» столкнулся с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Погибло не меньше 1500 человек. Долгое время не могли найти точное место катастрофы, а технологии не позволяли поднть останки. Корабль нашли в 1985 году − его обнаружил американский исследователь Роберт Баллард. «Титаник» покоился на глубине 3750 метров примерно в 600 километрах от берегов Ньюфаундленда, Канада. Через год Баллард вернулся туда с аппаратами для глубоководных погружений и сделал первый детальный отчет о состоянии судна. 

С того времени до 2010 года к обломкам корабля совершили 17 экспедиций, на поверхность подняли больше пяти тысяч предметов. Учёные обнаружили на поднятых фрагментах новый вид бактерии. Её назвали в честь лайнера − Halomonas titanicae. Она может обитать в экстремальных условиях. И сейчас она поедает по 180 килограммов металлических конструкций «Титаника» в день. В итоге коррозия лайнера проходит намного быстрее. У любого деревянного судна, затонувшего в 14 веке, больше шансов сохраниться, потому что обитающие на нём бактерии не такие агрессивные.

Для OceanGate экспедиция к «Титанику» − самый масштабный проект в истории, а для всего мира это будет первое крупное исследованием места крушения с 2005 года. Старт намечен на июнь 2019 года.

Кто точно присоединится к экспедиции

Хоть экспедицию и позиционируют как научную, организаторы хотят заработать на ней. Сейчас собирают заявки от желающих присоединиться к учёным − отберут по состоянию физического и психического здоровья. Кандидаты пройдут серьёзную профессиональную подготовку. Максимально смогут набрать сто человек.

Среди фаворитов на попадание в экспедицию − американка Рената Рохас, которую друзья-дайверы называют «могучей мышью». Она профессионально занимается подводным плаванием. Но, что не менее важно, её с десяти лет безумно интересует «Титаник».

Когда в 1985 году Роберт Баллард обнаружил место крушения, Рохас немедленно бросила работу банкиром, выучилась на океанографа и начала копить деньги на участие в экспедиции. Мечта увидеть корабль настолько захватила женщину, что у неё в 50 лет всё ещё нет своего дома, машины и прочего. Свои сбережения она откладывает или тратит на обучение.

Когда Баллард вернулся из экспедиции к месту крушения «Титаника», Рената встретилась с ним, чтобы узнать, когда будет следующая. Но исследователь заявил, что никто больше на это не решится. Девушка была раздавлена такой новостью и вернулась на старую работу. Как она сама рассказывала, ей потребовался год, чтобы прийти в себя.

Следующая крупная экспедиция с погружением батискафа, управляемого людьми, была запланирована на 2005 год. Рената попыталась войти в состав команды, но не вышло. Следующий шанс появился спустя семь лет. Рохас купила себе место в экспедиции, которую устраивала частная компания Deep Ocean Expeditions. Долгое время всё шло по плану, но за два месяца до старта из DOE Рохас пришло письмо о том, что экспедиция отменяется − не хватило финансирования.

В 2017 году компания OceanGate заявила о своих намерениях миру, и Рохас, не раздумывая, купила путевку. Она обошлась ей в 105 тысяч долларов − это, кстати, эквивалентно стоимости места в первом классе «Титаника».

Главная миссия экспедиции − отсканировать обломки судна и создать самую подробную и точную 3D-модель «Титаника» в истории. Сделать OceanGate планирует с помощью «Титана» − специально усовершенствованного к этой экспедиции батискафу. Его оснастили гидролокаторами и лазерными сканерами для захвата пространства. Шанс поуправлять «Титаном» будет и у Рохас − сейчас она проходит обучение: «Я хочу участвовать во всем, но в основном в погружениях. Мы не туристы. На самом деле мы часть команды», − сказала Рохас.

 

В компании обещают оставить в свободном доступе предоставить учёным все данные, которые соберут во время экспедиции. Часть материала также будет доступна для образовательных целей. OceanGate также планирует выпускать VR-приложения и видеоигры, где пользователи смогут сами управлять батискафом и опуститься на дно Атлантического океана в поисках останков лайнера.

Некоторые считают, что нужно «оставить «Титаник» в покое»

Споры о том, стоит ли посещать место крушения, ведутся с момента его открытия. Сам Роберт Баллард инициировал создание международного соглашения, чтобы перестать отправлять экспедиции к «Титанику». Но его не поддержали. 

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований считают, что экспедиции к кораблю нарушают его архитектурную целостность. Не в восторге и потомки выживших. Они утверждают, что посещение обломков − это неуважение к сотням погибших.

В OceanGate, наоборот, убеждены, что изучить останки необходимо, чтобы оставить наследие для будущих поколений. Сама Рената Рохас надеется поделиться впечатлениями со своими детьми: «Однажды я была ребёнком, у которого появилась мечта, ради которой я и сейчас готова идти до конца. Если у кого-то есть мечта, пускай даже самая невероятная, её всё равно можно осуществить». Она абсолютно уверена в успехе экспедиции. Если всё пойдёт по плану, она исполнит свою мечту в июне 2019 года.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарный «Титаник» скоро останется только в истории. Его останки поедает глубоководная бактерия, поэтому лет через десять от корабля ничего не останется, пишет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пропавший бобруйчанин нашелся. Повешенным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика