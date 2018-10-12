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Из-за огромной очереди на автограф-сессии Мартиновича «Академкнига» закрылась на два часа позже

13.10.2018 13:12 — Разное | KYKY  
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Вчера, 12 октября, писатель Виктор Мартинович презентовал в «Академкниге» на проспекте Независимости свой новый роман «Ноч». На автограф-сессию собралась такая очередь, что книжному магазину пришлось закрыться в 22:00 вместо обычных 18:00, пишет «Наша Нiва». Кстати, можете прочитать отрывок из книги тут.

Виктор Мартинович как писатель дебютировал в 2009 году с романом «Паранойя», который написал по-русски. Книга получилась успешной, и Виктор продолжил писать. Все свои последующие романы − «Сцюдзёны вырай», «Сфагнум», «Мова», «Возера радасці» − он написал по-беларуски.

 

 
 
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Вчера, 12 октября, писатель Виктор Мартинович презентовал в «Академкниге» на проспекте Независимости свой новый роман «Ноч». На автограф-сессию собралась такая...
 
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