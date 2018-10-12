5 хитрых способов экономить деньги каждый день

Финансовые эксперты рассказали о не всегда очевидных способах экономии. Вот что можно сделать, чтобы не тратить лишнего.





1. Обнаружить небольшие, но регулярные расходы

Крупные суммы, которые исчезают с вашего счёта, отследить достаточно легко, а вот регулярным небольшим расходам можно не придать значения. Например, если вы тратите 2 рубля в день на чашку кофе с собой, то за неделю выходит 14 рублей, за месяц — 60, а за год — 730.

Попробуйте отказаться от таких необязательных, но частых расходов и направить эти средства на сберегательный счет — особенно хорошо в этих целях использовать автоматические «копилки». На самом деле вы и не заметите, что перестали тратить эти деньги, считает финансовый эксперт Андреа Уорох, а отложенная сумма будет расти на глазах.

2. Придерживаться правила 48 часов и удалять сохраненные данные карт в интернет-магазинах

Удобство покупок через интернет создает стимул совершать их импульсивно. Чтобы предотвратить это, возьмите за правило ждать 48 часов перед приобретением той или иной вещи, советует гендиректор сервиса Edukate Крис Уитлоу.

Облегчает процесс покупок еще и сохранение данных о банковских картах на сайтах интернет-магазинов. «Удаление этих данных может спасти вас от импульсивного шопинга и сэкономить деньги», — советует адвокат по защите прав потребителей Дженнифер Макдермотт.

В целом чем больше у вас будет времени подумать о покупке, тем больше вероятность того, что вы откажетесь от ненужных трат.

3. Поменять банк

Может быть, например, что у вас карта банка, у которого небольшая сеть банкоматов, и вам приходится платить комиссии за снятие денег в чужих устройствах. Вице-президент по ипотечному кредитованию Guaranteed Rate Mortgage Дженнифер Бистон советует отказаться от лишних комиссий и оформить карту более выгодного в этом отношении банка.

Еще стоит посмотреть, на что вы тратите больше всего денег, и поискать карту с кешбэком в этих категориях.

4. Экономить вместе с друзьями

«Совершая покупки через интернет, координируйте свои действия с друзьями. Это позволит купить больше или сэкономить на доставке», — предлагает финансовый педагог Джанин Роган.

Еще может помочь совместный заказ больших блюд, которые можно разделить, — например, в обед или на десерт.

5. Выключать приборы, когда уходите из дома

Финансовый эксперт Андреа Уорох рекомендует отключать от розеток всю бытовую технику: телевизоры, ноутбуки, кофеварки и прочие приборы продолжают потреблять энергию даже в неработающем состоянии.