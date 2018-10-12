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В Минске молодая девушка на мотоцикле врезалась в "Ладу"
Фото: © Белновости
Девушка-мотоциклист двигалась по проспекту Дзержинского в сторону улицы Уманской. По предварительной информации, она перестраивалась в крайнюю левую полосу и врезалась в легковушку.
В результате никто серьезно не пострадал. Девушка получила незначительные травмы. Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.
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Дорожный инцидент произошел в белорусской столице 12 октября 2018 года около 8 часов вечера.
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