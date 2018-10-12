Пропавший бобруйчанин нашелся. Повешенным

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Мужчина пропал 19 сентября: вышел из дома №270 по улице Пушкина около 10.00 и ушел в неизвестном направлении. В ориентировке поискового отряда «Ангел» было указано: « Хромает (после перелома), передвигается с тростью».Как стало известно «ВБ», 10 октября мужчину нашли повешенным в лесу за «фандоковским» мостом. Вероятнее всего, это суицид. Впрочем, точный ответ на этот вопрос даст только экспертиза.Специалисты выяснят причины и обстоятельства произошедшего.Как стало известно корреспондентам от близких семьи погибшего, у мужчины в последнее время были сложные жизненные обстоятельства, он находился в подавленном состоянии.