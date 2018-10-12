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Итоги недели 8—12 октября: курс доллара рухнул, в США биржевой крах
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На мировом финансовом рынке произошли важные события: в среду 10 октября фондовые индексы США рухнули на максимальную величину с февраля текущего года, что заставило экспертов говорить о начале нового обвала фондовых рынков страны.
Индекс Dow Jones 10 октября упал на 3,15%, индекс S&P 500 — на 3,29%, а индекс NASDAQ — на 4,08%. А на следующий день обвал охватил весь мир, за исключением Беларуси, фондовый рынок в которой фактически отсутствует, что позволяет руководству страны спать спокойно.
Зато президенту США Дональду Трампу пришлось проявить изобретательность, объясняя американскому народу, что происходит. С одной стороны, он сохранил спокойствие, заявив на брифинге в Белом Доме, что «Это коррекция в рамках бычьего рынка. Вероятно, она носит здоровый характер. Это пройдет, а американская экономика остается сильной». С другой стороны, он посчитал необходимым найти виновника происходящих событий, которым оказалась ФРС, повышающая ставки по своим фондам, что приводит к росту процентов по казначейским обязательствам США и оттоку средств с рынка акций. Дональд Трамп назвал политику ФРС по повышению ставок безумной и заявил, что «ФРС сошла с ума».
Затем падение фондовых индексов замедлилось. На курс доллара против основных мировых валют волнения на фондовых рынках значительного влияния не оказали, но он снизился против евро в связи с появлением надежд на то, что Британии и ЕС удастся добиться приемлемого соглашения по поводу Брексита.
В результате средневзвешенный курс доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже сократился за неделю в намного большей степени, чем других валют: на 1,4% — до 2,1261 рублей за доллар 12 октября. Средневзвешенный курс евро снизился на 0,5% — до 2,4663 рублей за евро, а средневзвешенный курс российского рубля опустился также на 0,5% — до 3,2227 белорусских рублей за 100 российских.
Российская валюта подешевела на БВФБ в меньшей степени, чем доллар, так как она укрепилась на торгах Московской биржи. Это объясняется значительным притоком доходов от нефтяного экспорта РФ на фоне отсутствия новых политических скандалов, будоражащих инвесторов.
Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за рассматриваемый период опустилась на 0,8%, что можно считать коррекцией после ее бурного роста на протяжении примерно двух недель. При этом среднедневной объем сделок на БВФБ снизился до 42,1 млн. рублей с 58,2 млн. рублей за первую неделю октября.
В ближайшие дни укрепление белорусского рубля может продолжиться, так как должно вырасти предложение иностранной валюты на БВФБ в связи с уплатой налогов.
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Белорусский рубль cумел серьезно укрепить свои позиции по отношению к доллару, евро и российскому рублю.
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