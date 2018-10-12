

Юрий Дракохруст

«В России я действительно как дома, потому что это моя Москва, это моя Россия, страна, в которую белорусы в свое время вложили душу… Я питерским не стану. Я был ленинградцем и останусь ленинградцем».

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