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Минобороны: В армии США в 271 раз больше суицидов, чем в белорусской. Это так?
Фото: Василий Федосенко, Reuters
Её автор, полковник Владимир Макаров, в числе прочего, сравнивает количество суицидов в вооружённых силах США и белорусской армии. Сравнение, конечно же, в пользу белорусов:
«Например, что касается суицидов, то в тех же вооружённых силах США, комплектуемых по контракту, самоубийств совершается в 271 раз больше, чем в Беларуси — ежедневно около четырёх. То есть в профессиональной армии США в расчёте на 10 тысяч военнослужащих суицидов в пять раз больше, чем в армии Беларуси. Это официальная статистика».
После слов «это официальная статистика» Макаров ссылается на свою же
Оставим рассуждения о том, почему белорусский полковник считает уместным строить свои высказывания не на первоисточниках, а на публикации с российского сайта. Скажем только, что у нас этот источник доверия не вызывает. Поэтому проверим факты из публикации Владимира Макарова данными из открытых источников.
Армия США ежеквартально публикует статистику самоубийств.
Итак, 640/365=1,75. В армии США не 4 самоубийства в день, как утверждает Минобороны Беларуси, а 1,75. Это официальная статистика.
В белорусской армии служит около 50000 человек (46482 человека —
Фото: vsr.mil.by
Чтобы узнать, во сколько раз больше самоубийств происходит в американской армии, чем в белорусской, делим 640 на 5. Получаем, что в 128 раз. А не в 271 раз, как утверждает Владимир Макаров.
Идём дальше. Армия США в 50 раз больше, чем армия Беларуси. В американских вооружённых силах служит около 2,5 млн человек. 1281900 — «активный компонент», 801200 — резервисты (
Давайте сравним количество самоубийств на 10 тысяч военнослужащих. В армии США — 2,53. В армии Беларуси — 1. В армии США происходит в 2,53 раза больше суицидов на 10 тысяч военнослужащих, чем в армии Беларуси, а не в 5 раз больше, как написано в статье. То есть и тут Владимир Макаров преувеличивает.
Учтём также и то, что:
— армия США, в отличие от белорусской, постоянно участвует в боевых действиях. Стресс, которому подвергаются солдаты в горячих точках, теоретически, намного серьёзнее, чем при службе в мирное время.
— 55,5% самоубийств в американской армии приходится на резервистов и Национальную гвардию, контингент которых не находится в расположении регулярно, а только проходит ежемесячные сборы. Всё остальное время резервисты и гвардейцы проводят дома. Причины, по которым они накладывают на себя руки, частично могут быть не связаны с армейской жизнью.
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11 октября на сайте Минобороны появилась статья "Почему юноши из "Моладзь БНФ" не хотят стать настоящими мужчинами".
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