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Минобороны: В армии США в 271 раз больше суицидов, чем в белорусской. Это так?

13.10.2018 13:26 — Разное | UDF  
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Фото: Василий Федосенко, Reuters
11 октября на сайте Минобороны появилась статья «Почему юноши из «Моладзь БНФ» не хотят стать настоящими мужчинами».

Её автор, полковник Владимир Макаров, в числе прочего, сравнивает количество суицидов в вооружённых силах США и белорусской армии. Сравнение, конечно же, в пользу белорусов:

«Например, что касается суицидов, то в тех же вооружённых силах США, комплектуемых по контракту, самоубийств совершается в 271 раз больше, чем в Беларуси — ежедневно около четырёх. То есть в профессиональной армии США в расчёте на 10 тысяч военнослужащих суицидов в пять раз больше, чем в армии Беларуси. Это официальная статистика».


После слов «это официальная статистика» Макаров ссылается на свою же статью, опубликованную на сайте Минобороны в конце сентября. Еврорадио поинтересовалось у Владимира Матвеевича об источниках статистики, на которых он основывается. Оказалось, что это… статья «Армия самоубийц» на сайте российской газеты «Независимое военное обозрение»!

Оставим рассуждения о том, почему белорусский полковник считает уместным строить свои высказывания не на первоисточниках, а на публикации с российского сайта. Скажем только, что у нас этот источник доверия не вызывает. Поэтому проверим факты из публикации Владимира Макарова данными из открытых источников.

Армия США ежеквартально публикует статистику самоубийств. Здесь можно найти данные по 2017 году. Из них следует, что всего в прошлом году в американской армии произошло 640 самоубийств. Из них 285 в так называемом “активном компоненте” (Active Component), 224 среди резервистов (Reserve Component) и ещё 131 в Национальной гвардии (National Guard).

Итак, 640/365=1,75. В армии США не 4 самоубийства в день, как утверждает Минобороны Беларуси, а 1,75. Это официальная статистика.

В белорусской армии служит около 50000 человек (46482 человека — данные Минобороны на февраль 2018 года). В 2017 году в ней произошло 5 самоубийств (из них 3 суицида совершили солдаты срочной службы). Это 0,013 суицида в день.

Минобороны: В армии США в 271 раз больше суицидов, чем в белорусской. Это так?

Фото: vsr.mil.by

Чтобы узнать, во сколько раз больше самоубийств происходит в американской армии, чем в белорусской, делим 640 на 5. Получаем, что в 128 раз. А не в 271 раз, как утверждает Владимир Макаров.

Идём дальше. Армия США в 50 раз больше, чем армия Беларуси. В американских вооружённых силах служит около 2,5 млн человек. 1281900 — «активный компонент», 801200 — резервисты (данные отсюда) и 449000 в Национальной гвардии (данные отсюда).

Давайте сравним количество самоубийств на 10 тысяч военнослужащих. В армии США — 2,53. В армии Беларуси — 1. В армии США происходит в 2,53 раза больше суицидов на 10 тысяч военнослужащих, чем в армии Беларуси, а не в 5 раз больше, как написано в статье. То есть и тут Владимир Макаров преувеличивает.

Учтём также и то, что:

— армия США, в отличие от белорусской, постоянно участвует в боевых действиях. Стресс, которому подвергаются солдаты в горячих точках, теоретически, намного серьёзнее, чем при службе в мирное время.

— 55,5% самоубийств в американской армии приходится на резервистов и Национальную гвардию, контингент которых не находится в расположении регулярно, а только проходит ежемесячные сборы. Всё остальное время резервисты и гвардейцы проводят дома. Причины, по которым они накладывают на себя руки, частично могут быть не связаны с армейской жизнью.

 
 
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11 октября на сайте Минобороны появилась статья "Почему юноши из "Моладзь БНФ" не хотят стать настоящими мужчинами".
 
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