Эксперты МАГАТЭ понаблюдали за учениями МЧС Беларуси по ликвидации последствий радиационных ситуаций

Участники миссии EPREV – эксперты МАГАТЭ приняли участие в наблюдении за учениями МЧС Беларуси по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций.

«12 октября на базе филиала «Институт переподготовки и повышения квалификации» УГЗ МЧС прошли показательные тактико-специальные учения по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций. В качестве наблюдателей выступили представители республиканских органов государственного управления, а также участники миссии EPREV – эксперты МАГАТЭ», - сообщает официальный сайт МЧС Беларуси .

«По тактическому замыслу учений был выбран невероятный вариант развития событий, при котором на одном из блоков БелАЭС произошла тяжелая авария с выбросом в атмосферу радиоактивной среды и отказом системы аварийного охлаждения», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, действия в рамках учений разворачивались сразу на 9 площадках, каждая из которых предусматривала отдельный сценарий: тушение пожара и восстановление электроснабжения, ликвидацию горения резервуаров с нефтепродуктами, загорание в лесах, поисково-спасательные работы, ДТП на железной дороге, дезактивацию и дозиметрический контроль, а также работу мобильного медицинского пункта.

«Целями учений стали проверка готовности элементов информационно-управляющей системы, сил и средств ГСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, отработка на практике первоочередных аварийно-спасательных работ при ядерных или радиационных авариях, а также повышение уровня профессиональной подготовки работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям», - отметили в министерстве.

Как сообщалось, с 8 по 20 октября в Беларуси работает миссия МАГАТЭ по рассмотрению аварийной готовности и реагирования. В течение двухнедельного визита делегация посетит БелАЭС, Госатомнадзор, Госпромнадзор, Минприроды, Минэнерго, Белгидромет, ряд подразделений МЧС и другие организации. По результатам визита миссия представит финальный отчет.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).