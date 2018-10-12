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Следующий запуск пилотируемого "Союза" может состояться 28 ноября
Запуск пилотируемых кораблей к Международной космической станции может возобновиться с Байконура в конце ноября, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.
"Предполагаемая дата запуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" - 28 ноября", - сказал собеседник агентства.
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Запуск пилотируемых кораблей к Международной космической станции может возобновиться с Байконура в конце ноября, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в...
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