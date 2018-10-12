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В Минске 20-летняя мотоциклистка врезалась в Lada
Новости Беларуси. Вечером 12 октября в Минске имела место авария с участием мотоциклистки.
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Совершая манёвр перестроения, мотоциклистка врезалась в «Lada». Водитель двухколёсного ТС получила лёгкие травмы.
Ведётся проверка.
Осенью 2018 года в Минске мотоциклист врезался в BMW.
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Новости Беларуси. Вечером 12 октября в Минске имела место авария с участием мотоциклистки. По сведениям БЕЛТА, 20-летняя девушка на мотоцикле двигалась по...
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