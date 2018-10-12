Завтра предстоятель Русской православной церкви отслужит чин великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых. А 15 октября примет участие в заседании Священного Синода.
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сегодня приедет в Беларусь
13.10.2018 — Разное | Вороновская газета
Завтра предстоятель Русской православной церкви отслужит чин великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых. А 15 октября примет участие в заседании Священного Синода.
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