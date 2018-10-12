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Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки

13.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки

Жители городских поселков Радунь и Вороново запаслись впрок не только сельскохозяйственной продукцией, но и хорошим настроением под звучащие из динамиков музыку и народные песни.


Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки


Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки

Большой спрос у радунцев был на капусту, которой торговало только сельхозпредприятие «Дотишки». С охотой покупали у дотишских аграриев также морковь, свеклу, мясо свинины и  живу рыбу. Быстро раскупили зерно пшеницы, кукурузы и ячменя, которое привезли из Больтишек и Мисевич, нашли своего покупателя и продовольственные товары из собственного магазина КУСП «Гирки».


Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки

Бойко шла ярмарочная торговля и в Вороново. Здесь, правда, в дефиците было  зерно. Понять можно — год на зерновые для сельхозпредприятий не задался. Зато в достатке было картофеля, овощной продукции, которой торговали крестьянско-фермерские хозяйства.  В очередной раз порадовал и подтвердил репутацию настоящего хозяина земли фермер Эдуард Сакович: выращенная им капуста разошлась мгновенно. Много покупателей было и у машины Вороновского филиала облпотребобщества, а также на площадках, где продавались плодово-ягодные саженцы. 


Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки

 
 
Ссылка на источник 26
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Жители городских поселков Радунь и Вороново запаслись впрок не только сельскохозяйственной продукцией, но и хорошим настроением под звучащие из динамиков музыку...
 
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