Сегодня в Вороновском районе прошли сельскохозяйственные ярмарки





Жители городских поселков Радунь и Вороново запаслись впрок не только сельскохозяйственной продукцией, но и хорошим настроением под звучащие из динамиков музыку и народные песни.

































































Большой спрос у радунцев был на капусту, которой торговало только сельхозпредприятие «Дотишки». С охотой покупали у дотишских аграриев также морковь, свеклу, мясо свинины и живу рыбу. Быстро раскупили зерно пшеницы, кукурузы и ячменя, которое привезли из Больтишек и Мисевич, нашли своего покупателя и продовольственные товары из собственного магазина КУСП «Гирки».















Бойко шла ярмарочная торговля и в Вороново. Здесь, правда, в дефиците было зерно. Понять можно — год на зерновые для сельхозпредприятий не задался. Зато в достатке было картофеля, овощной продукции, которой торговали крестьянско-фермерские хозяйства. В очередной раз порадовал и подтвердил репутацию настоящего хозяина земли фермер Эдуард Сакович: выращенная им капуста разошлась мгновенно. Много покупателей было и у машины Вороновского филиала облпотребобщества, а также на площадках, где продавались плодово-ягодные саженцы.









































































































