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Карапуз-шоу в Несвиже 

13.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Зрелищно-развлекательная программа «Ползучие Бега — 2018» для молодых мам прошла 12 октября в городском молодежном центре в канун Дня матери. Увлекательное соревнование организовали  Несвижский городской молодежный центр совместно с Несвижским РК ОО БРСМ. 

Карапуз-шоу в Несвиже 

Принять участие в  нем пришли восемь молодых матерей со своими очаровательными малышами и группами поддержки. Участницы рассказывали о своей семье, искали ответы на каверзные вопросы, придумывали рецепты вкусняшек. Малыши старались не меньше — отплясывали на танцполе, помогали своим мамочкам во всем, а в финале совершили долгожданный забег. Мероприятие «Ползучие бега» проводится в пятый раз и уже успело обрести немало поклонников. Даже самые непоседливые маленькие зрители были настолько захвачены динамикой происходящего, что забыли покапризничать и болели «за своих». В таком умилительном карапуз-шоу не могло быть проигравших — только победители. Это отметило жюри конкурса — каждой семье были вручены дипломы и подарки.

 

Карапуз-шоу в Несвиже 

Карапуз-шоу в Несвиже 

Карапуз-шоу в Несвиже 

Карапуз-шоу в Несвиже 

Карапуз-шоу в Несвиже 

Карапуз-шоу в Несвиже 

Наталья ЕРМОШЕНКО.

Фото Ольги КОНДРУКЕВИЧ.


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Зрелищно-развлекательная программа «Ползучие Бега — 2018» для молодых мам прошла 12 октября в городском молодежном центре в канун Дня матери. Увлекательное
 
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