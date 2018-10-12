|
В Свислочи прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка
13.10.2018 — Разное | Свислочская газета
С самого утра на большом рынке было многолюдно.
Картофель на ярмарке стоил, например, от 0,20 рубля до 0,25 рубля за килограмм, а это дешевле, чем в магазинах. Морковь, лук, капусту, томаты, перцы, чеснок, клюкву, яблоки, фасоль, мед по приемлемым ценам предлагал Свислочский филиал Гродненского облпотребобщества. Раскупали на «ура» свислочане и картофель сорта «скарб» из ОАО «Хоневичи».
Елена БОРЕЛЬ.
Фото Галины КАРПОВОЙ и Елены БОРЕЛЬ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С самого утра на большом рынке было многолюдно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)