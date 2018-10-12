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В Свислочи прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

13.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В Свислочи прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

С самого утра на большом рынке было многолюдно. 


На ярмарке можно было купить овощи, фрукты, мед, клюкву, комбикорм, а также приобрести сувенир на память. Свои продукты предлагали сельхозпредприятия района, фермерские хозяйства и хозяева частных подворий, которые вырастили на своем огороде богатый урожай. 

 

В Свислочи прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

 

В Свислочи прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

 

В Свислочи прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

 

В Свислочи прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

 

В Свислочи прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

 

Картофель на ярмарке стоил, например, от 0,20 рубля до 0,25 рубля за килограмм, а это дешевле, чем в магазинах. Морковь, лук, капусту, томаты, перцы, чеснок, клюкву, яблоки, фасоль, мед по приемлемым ценам предлагал Свислочский филиал Гродненского облпотребобщества. Раскупали на «ура» свислочане и картофель сорта «скарб» из ОАО «Хоневичи». 

 

В Свислочи прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

 

В Свислочи прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

 

В Свислочи прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

 

В Свислочи прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

 


Многолюдно было у машин из ОАО «Акр-Агро», УСП «Новый Двор-Агро», УСП «Совхоз «Порозовский», СУП «Ханчицы-Неман», КФХ «Спадчына плюс», филиала «Незбодичи», ОАО «Жабинский комбикормовый завод». 


Одна из посетительниц, Ольга Яковлева Волынчик, говорит, что старается не пропускать осенние ярмарки, так как здесь продукция натуральная. 


Ценители настоящего чая и специй спешили к прилавку Леонарды Романовны Нарель из Гродно. Она предлагала чай на любой вкус: зеленый, черный, крупнолистовой, фруктовый и различные специи. 

 

В Свислочи прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

 


Разнообразные сувениры предлагал отдел ремесел и традиционной культуры ГУК «Свислочский районный центр культуры и народного творчества». Хорошее настроение гостям на ярмарке дарили работники районного Дома культуры. 

 

В Свислочи прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

 

Елена БОРЕЛЬ.

Фото Галины КАРПОВОЙ и Елены БОРЕЛЬ.

 
Теги: Гродно
 
 
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С самого утра на большом рынке было многолюдно. 
 
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