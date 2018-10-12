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"Остается конъюнктурный шок". Нацбанк про проблемные продукты, которые разгоняют инфляцию
13.10.2018 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Годовая инфляция в Беларуси в сентябре ускорилась до 5,6%, сообщает Нацбанк. Регулятор отмечает, что в прошлом месяце отмечалось «повышение годовых темпов роста потребительских цен, вследствие более интенсивной динамики базовой инфляции, а также регулируемых цен и тарифов». Напомним, в августе
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
В Нацбанке поясняют, что годовая базовая инфляция, которая отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов, в сентябре этого года составила 3,9 процента (3,3 процента месяцем ранее).
— Ключевым фактором, определяющим динамику ценового индикатора, по-прежнему остается конъюнктурный шок на рынке мяса и мясопродуктов, — отмечают в Нацбанке.
Напомним, сентябрьские цены на мясо и мясопродукты вновь
В целом цены на мясо и мясные продукты с начала года выросли на 6,4%.
На этой неделе проблемы заметного роста на некоторые продукты питания
В Нацбанке уточняют, что «несмотря на повышение интенсивности динамики ценовых индикаторов, в целом складывающаяся траектория движения потребительских цен находится в рамках целевого параметра».
По итогам этого года,
— Годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов увеличился до 10,8% (9,7% месяцем ранее). Ускорение роста цен на регулируемые позиции обусловлено повышением
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Годовая инфляция в Беларуси в сентябре ускорилась до 5,6%, сообщает Нацбанк. Регулятор отмечает, что в прошлом месяце отмечалось «повышение годовых темпов роста...
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