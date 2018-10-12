В Московском районе города Бреста прошел субботник по обустройству «тропы здоровья»

Администрация Московского района г.Бреста, с целью обустройства «тропы здоровья» для жителей района и города, инициировала 13 октября в рамках проведения городского месячника по благоустройству проведение субботника в прибрежной зоне реки Мухавец.



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Накануне специалистами городского предприятия «Коммунальник» были проведены предварительные работы по обрезке кустарника, формированию кроны деревьев, покосу травы, вырубке мелкой поросли в зоне «тропы здоровья».



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Предложение руководства администрации об участии в работах по благоустройству поддержали неравнодушные жители, представители депутатского корпуса различного уровня, активисты общественной организации «За Вело-Брест» и областного спортивно-туристического клуба «КолоБОК». Работы хватило всем: вырубка дикой поросли и сучьев, уборка мусора, валежника и сухостоя.



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Вне всяких сомнений велопрогулки и пробежки на свежем воздухе в живописных местах прибрежной зоны благоприятно скажутся на состоянии здоровья каждого, кто предпочтет активный отдых .