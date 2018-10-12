«Это сотни тысяч рабочих мест» — Александр Лукашенко рассказал, чем важно региональное сотрудничество с Россией (+видео)

Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России

Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России началось в Могилеве с участием руководителей двух государств Александра Лукашенко и Владимира Путина.

В зале присутствовали руководители нашего Совета Республики и российского Совета Федерации, Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств, исполнительных и законодательных органов субъектов России и областей Беларуси, представители крупного бизнеса, научных и общественных организаций. Тема заседания говорила сама за себя: «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства».

После пленарного заседания его участники разделились на пять больших групп, каждая из которых провела обсуждение по своему отдельному направлению: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.

Также в рамках форума состоялась встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации Ф6едерального Собрания России Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран.





Александр Лукашенко: у российских партнеров есть возможность решать в Беларуси все актуальные вопросы

В настоящее время почти с 60 регионами России Беларусь создала совместные рабочие группы и советы по деловому сотрудничеству. При этом по-прежнему остается актуальной тема проведения согласованной политики в промышленной сфере, а также тема углубления кооперации. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе выступления на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве.





Важнейшим приоритетом межрегионального взаимодействия Президент Беларуси видит реализацию производственно-кооперативных проектов в машиностроении, деревообработке, пищевой и легкой промышленности:

— Следует обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Тогда наши производства смогут развиваться в интересах двух стран. На встрече в Сочи мы детально обсуждали этот вопрос. Надеюсь, в ближайшее время примем решения, которые снимут все препятствия в развитии совместных производств.

При этом Александр Лукашенко обратил внимание участников форума на важное обстоятельство:

— У российских партнеров есть возможность отрабатывать в Беларуси все актуальные вопросы напрямую с должностными лицами в нашем Правительстве и местных органах власти.





«Это сотни тысяч рабочих мест» — Александр Лукашенко рассказал, чем важно региональное сотрудничество с Россией

Именно в регионах Беларуси и России начинается множество производственных и технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России.





«Практически в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный или легковой автомобиль или бытовой прибор, есть российский компонент, — констатировал Александр Лукашенко. — В настоящее время более 8 тыс. предприятий двух государств связаны производственной кооперацией. В Беларуси около 3 тыс. организаций с российским уставным капиталом. В России зарегистрировано примерно 50 совместных сборочных производств, создано около 160 субъектов товаропроводящей сети с белорусским капиталом. Это сотни тысяч рабочих мест, что в нынешнее время является определенным достижением».





Александр Лукашенко предлагает создать импортозамещающие программы для загрузки белорусско-российских предприятий

Беларусь и Россия должны обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства отметил, что в белорусско-российских экономических отношениях по-прежнему остается актуальной тема проведения согласованной политики в промышленной сфере и углубления кооперации. По его словам, важнейшим приоритетом межрегионального взаимодействия является реализация производственно-кооперационных проектов в машиностроении, деревообработке, пищевой, легкой промышленности.

«Следует обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Тогда наши производства смогут развиваться в интересах двух стран, — подчеркнул Александр Лукашенко. — На встрече в Сочи мы детально обсуждали этот вопрос. Надеюсь, в ближайшее время примем решения, которые снимут все препятствия в развитии совместных производств».





Александр Лукашенко: сотрудничество в АПК — наиболее чувствительный вопрос в торговле с Россией

Сотрудничество в агропромышленном комплексе является наиболее чувствительным вопросом в торговле с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России.

«Нашими главными задачами продолжают оставаться устранение ограничений во взаимной торговле и обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов. Наиболее чувствительный вопрос — это сотрудничество в агропромышленном комплексе», — сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что во многих регионах России белорусов знают как добросовестных и надежных партнеров, а белорусские продукты ценят и любят.

«Зачастую совместная работа по повышению качества экспортируемого продовольствия подменяется ограничительными мерами», — констатировал глава государства.





Александр Лукашенко предлагает следующий Форум регионов Беларуси и России посвятить молодежной тематике

Президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России предложил в следующем году посвятить это мероприятие молодежной тематике.





«Предлагаю вам, уважаемые участники пленарного заседания, следующий форум регионов посвятить рассмотрению вопросов, связанных с молодежной тематикой. Следует обсудить аспекты образования, культуры, творческого развития, патриотического воспитания и формирования здорового образа жизни молодых людей, — сказал Александр Лукашенко. — Нашему подрастающему поколению необходимо прививать желание жить и работать на родной земле. Ведь именно от молодежи зависит будущее наших двух стран».





Валентина Матвиенко: Союзное государство — золотой стандарт интеграции

Союзное государство можно назвать золотым стандартом интеграции. Об этом на V Форуме регионов Беларуси и России заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.





Валентина Матвиенко особо подчеркнула, что межрегиональное сотрудничество — это не какой-то тренд, навязанный сверху. Наоборот, связи на уровне регионов Беларуси и России естественным образом складывались на протяжении длительного исторического периода.





Валентина Матвиенко: Беларусь и Россия бережно и свято относятся к памяти погибших в борьбе с фашизмом

Беларусь и Россия бережно и свято относятся к памяти погибших в борьбе с фашизмом. Об этом заявила журналистам во время брифинга на V Форуме регионов Беларуси и России председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко.

«Россия и Беларусь имеют одинаковые подходы в этом вопросе. Мы бережно и свято относимся к памяти погибших в борьбе с фашизмом, — отметила председатель Совета Федерации. — И я уверена, что наши белорусские партнеры поддержат инициативу, с которой выступил Совет Федерации о признании Победы над фашизмом всемирным наследием».

По словам Валентины Матвиенко, по этому вопросу необходимо обратиться в ООН, подготовить соответствующую резолюцию о признании Победы над фашизмом всемирным наследием, а памятники, посвященные воинам, павшим в борьбе с нацизмом во всех странах, объявить всемирным мемориалом памяти.

«Это очень актуально сегодня, когда в европейских странах неонацисты поднимают голову. Снова мы видим факельные шествия с нацистскими знаками, как героизируются пособники фашистов, когда идут попытки переписать историю Второй мировой войны, снивелировать подвиг многонационального советского народа. Мы, и русские, и белорусы, не можем с этим мириться, не можем этого допустить и понимаем, что нужны соответствующие меры на международном уровне по недопущению распространения подобных явлений», — сказала Валентина Матвиенко.





Михаил Мясникович: мнения о финансовой зависимости Беларуси от России вредны и необъективны

Мнения о финансовой и экономической зависимости Беларуси от России, которые высказывают в российских и не только информационных и аналитических центрах, вредны и необъективны. Об этом на пленарном заседании V Форума регионов заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.





Председатель Совета Республики подчеркнул, что не мог не коснуться этого вопроса.

«Такая его постановка вредна и для Беларуси, и для России и необъективна по существу», — убежден Михаил Мясникович.

Он напомнил, что уровень государственного долга Беларуси находится в диапазоне, рекомендуемом для государств с формирующимися рынками. Страна исправно обслуживает свой госдолг и погашает кредиты.

«Короткие сроки заимствований, изменения на внешних валютных рынках вынуждают привлекать рефинансирование в иностранной валюте. Поскольку делаем мы все эти операции открыто, то у непосвященной аудитории может сложиться ложное представление, что Беларусь из года в год постоянно накапливает долги. А речь идет не о новых заимствованиях, а о рефинансировании некоторой доли долга по финансовым кредитам», — обратил внимание он.





Михаил Мясникович: Белорусский бизнес мог бы участвовать в российской программе импортозамещения

Белорусский бизнес мог бы принимать участие в комплексной программе импортозамещения России. Такое мнение на пленарном заседании V Форума регионов высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Спикер считает, что белорусский бизнес мог бы принимать участие в комплексной программе импортозамещения, которую курирует Минпромторг России. А малый и средний бизнес — в программе льготного кредитования субъектов МСП «Шесть с половиной», которая ориентирована на поддержку проектов в приоритетных отраслях для российских регионов.

«Но, как известно, резидентов Беларуси в российских программах не предусмотрено. Белорусские предприятия не имеют доступа к российским программам субсидирования», — констатировал Михаил Мясникович.

Он опроверг мнение, что и белорусская сторона не допускает субсидирования российских товаров.

«Это не так. В 2017 году, например, мы по лизинговым схемам закупили на 200 млн российских рублей тракторов «Кировец» из Санкт-Петербурга. За 9 месяцев 2018 года еще на 150 млн российских рублей этих же тракторов. И плюс к ним комбайны «Ростсельмаша». Притом что имеется аналогичная белорусская техника», — обратил внимание спикер.

Михаил Мясникович напомнил, что в Беларуси нет правовых барьеров для участия российских партнеров в мероприятиях белорусских госпрограмм. Совместные компании с российским капиталом подпадают под те же критерии, что и белорусские. Они могут стать участниками белорусских программа и проектов реального сектора экономики. Кроме того, российские компании могут успешно войти в проекты на основе государственно-частного партнерства, в том числе глобальной инициативы «Один пояс, один путь».





Антон Силуанов предложил проводить экономические соревнования регионов России и Беларуси

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил возобновить практику соревнований по темпам экономического роста в регионах России и Беларуси.

«Нужно изучать опыт лучших практик, который есть и в Российской Федерации, и Республике Беларусь. Можно даже сделать такой почин, как раньше было: соревнования, кто обеспечит более высокие темпы экономического роста, кто создаст больше рабочих мест. Можно это сделать в рамках не обязательно денежных грантов, но во всяком случае поощрять те регионы, которые достигли наиболее выдающихся показателей в области экономики, создания рабочих мест, социальной сфере и так далее. Мне кажется, это бы объединило наши с вами интеграционные задачи», — заявил Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России.

V Форум регионов Беларуси и России проходит в Могилеве. В нем принимают участие лидеры государств Александр Лукашенко и Владимир Путин, а также более 20 российских губернаторов.

Источники: БелТА, «СБ»