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Школы будущего. В Гродненской области около двух с половиной тысяч классов используют сервисы электронных дневников и журналов

13.10.2018 — Разное | Полымя  
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Практически во всех школах Гродно сегодня ведутся электронные дневники, а в нескольких уже полностью отказались от их бумажных предшественников.

Школы будущего. В Гродненской области около двух с половиной тысяч классов используют сервисы электронных дневников и журналов

– В целом по области порядка двух с половиной тысяч классов используют сервисы электронных дневников и журналов. И это означает, что знакомы с их плюсами и преимуществами около шестидесяти тысяч школьников Гродненщины, – рассказали в главном управлении образования облисполкома.

В Гродно уже есть примеры, когда традиционная форма дневника не просто отошла на второй план, а потеряла свою актуальность. Не первый год, например, смотрят домашнее задание в его электронной версии ученики Гродненской городской гимназии.

– Впервые в качестве эксперимента знакомились с электронным сервисом ученики нескольких классов три года назад, – рассказала заместитель директора гимназии по учебной работе Татьяна Горелик. – С ноября прошлого года полностью отказались от бумажных дневников старшеклассники, а с прошлого года присоединились к ним и ученики младших классов.

Предшествовали этому опросы родителей и самих гимназистов. Как результат – абсолютное большинство отдали свой голос в пользу современного аналога этого документа школьника. И не случайно: если со стороны учителя это предполагает дополнительное время, то со стороны ученика и родителя только экономит его.

Школы будущего. В Гродненской области около двух с половиной тысяч классов используют сервисы электронных дневников и журналов

– Оценки отображаются в таком дневнике в день их выставления, и его оформление не сильно отличается от того, к которому все привыкли. Кроме того, электронный дневник всегда под рукой, где бы вы ни были, а домашнее задание в нем прописано учителем, – делится мама ученицы «3Б» класса Наталья Ситько.

Отказались от привычной версии дневников в Гродно также в гимназии №1 имени академика Е.Ф. Карского и гимназии №2. Не внедрены популярные электронные сервисы сегодня лишь в нескольких школах Октябрьского и Ленинского районов областного центра. Но есть примеры учреждений образования, в которых шагнули дальше и не понаслышке знакомы с понятием «Электронная школа». В дополнение к электронным дневникам и журналам этот сервис предполагает пропускной режим в школе, при котором родители могут получать сообщение на мобильный телефон о том, когда ребенок зашел в школу и вышел из нее. Еще один плюс – на учащегося оформляется ID-карта, которая позволяет заглянуть в электронную библиотеку и полистать учебники по школьной программе в виртуальном режиме.

Школы будущего. В Гродненской области около двух с половиной тысяч классов используют сервисы электронных дневников и журналов

– Знакомы с новшеством в таком формате четыре гродненские школы и гимназии, две мостовские и гимназия города Островец, – добавили в главном управлении образования облисполкома.

Источник: «Гродзенская праўда» (текст Екатерины МОТЕВИЧ)
Фото с сайта «ГП» и открытых интернет-ресурсов

 
Теги: Гродно
 
 
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Практически во всех школах Гродно сегодня ведутся электронные дневники, а в нескольких уже полностью отказались от их бумажных предшественников. –
 
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