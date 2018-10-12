Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 1-7 градусов выше нуля, в отдельных районах ожидаются заморозки от нуля до 2 градусов. Днем будет 14-20 градусов тепла.
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До 20 градусов тепла и без осадков прогнозируется в Беларуси 14 октября
13.10.2018 14:57 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 1-7 градусов выше нуля, в отдельных районах ожидаются заморозки от нуля до 2 градусов. Днем будет 14-20 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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