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До 20 градусов тепла и без осадков прогнозируется в Беларуси 14 октября

13.10.2018 14:57 — Разное | Аргументы и факты  
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До 20 градусов тепла и без осадков прогнозируется в Беларуси 14 октября
Фото из открытых источников

До 20 градусов тепла и без осадков прогнозируется в Беларуси 14 октября Еда против погоды. Продукты, которые помогут отрегулировать давление осенью
В воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 1-7 градусов выше нуля, в отдельных районах ожидаются заморозки от нуля до 2 градусов. Днем будет 14-20 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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