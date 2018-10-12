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В Сморгонском районе ведется поиск двух пропавших рыбаков
Вертолет Министерства внутренних дел может быть использован в розыске двух рыбаков, которые 6 октября пропали на озере возле деревни Белое Сморгонского района.
Двое мужчин, жители Сморгони 1973 и 1980 годов рождения, на микроавтобусе «Фольксваген Транспортер» приехали на озеро рыбачить в субботу, 6 октября. В последний раз выходили на связь в этот же день. После этого пропали, и до сегодняшнего дня их местонахождение неизвестно.
Прокурор Сморгонского района Андрей Клышевич сообщил
– О том, что муж не выходит на связь, заявила в милицию жена одного из рыбаков. Сейчас можно предположить, что мужчины 6 октября успели порыбачить. На берегу сотрудники милиции обнаружили рыболовные снасти и надувную лодку. Машины рядом не оказалось. Но ведь никто не знает, где именно микроавтобус был припаркован. Он сейчас в розыске. Водолазы обследовали дно озера рядом с тем местом на берегу, где нашли вещи рыбаков, но там не обнаружили ни тел, ни автомобиля.
По словам Андрея Клышевича, озеро – бывший карьер силикатного завода. Водоем очень глубокий, соединен с Вилией. Обследовать все его дно практически невозможно.
Поиски продолжаются. У каждого из пропавших было по мобильному телефону с двумя номерами. Все четыре номера сейчас недоступны. Ближайшую местность исследовали с помощью квадрокоптера – безрезультатно.
Рассматриваются несколько версий: сморгонцы могли по каким-то причинам оставить рыболовные снасти и уехать. Могли в микроавтобусе съехать в озеро. Могли утонуть при купании. Но где в этом случае машина?
К розыску собираются подключить вертолет МВД. Его использование необходимо согласовать и подготовить.
– В таких случаях уголовное дело возбуждается по без вести пропавшим через 10 дней после их исчезновения. 10 дней еще не прошло. Следственный комитет может возбудить дело и раньше, но только в том случае, если на месте исчезновения найдут признаки преступления – следы борьбы, кровь и так далее. Ничего такого, что указывало бы на совершенное злодеяние, на берегу озера не обнаружено, – сказал Андрей Клышевич.
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Вертолет Министерства внутренних дел может быть использован в розыске двух рыбаков, которые 6 октября пропали на озере возле деревни Белое Сморгонского района.
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