Итоги форума регионов: Беларусь поставит в Россию техники на $382 млн

Сообщается о контрактах МТЗ, БелАЗа, МАЗа, «Гомсельмаша», Минского моторного завода, «Бобруйскагромаша», «Могилевлифтмаша», БелОМО, «Амкодора», МЭТЗ им. В.И.Козлова.





Речь идет о поставках тракторов, пассажирской и специальной техники, комбайнов и т.д.





«Белорусские предприятия промышленного сектора имеют давние и прочные связи с российскими партнерами. В нынешнем году взаимодействие осуществлялось с 75 регионами России. В январе-августе товарооборот предприятий Минпрома с Россией составил более $2,74 млрд, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщил пресс-секретарь Минпрома Владимир Подоляк.