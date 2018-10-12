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Итоги форума регионов: Беларусь поставит в Россию техники на $382 млн

13.10.2018 14:33 — Разное | Партизан  
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Организации Министерства промышленности по итогам V Форума регионов Беларуси и России заключили свыше 70 контрактов на поставку техники в Россию на общую сумму $382 млн.

Сообщается о контрактах МТЗ, БелАЗа, МАЗа, «Гомсельмаша», Минского моторного завода, «Бобруйскагромаша», «Могилевлифтмаша», БелОМО, «Амкодора», МЭТЗ им. В.И.Козлова.

Речь идет о поставках тракторов, пассажирской и специальной техники, комбайнов и т.д.

«Белорусские предприятия промышленного сектора имеют давние и прочные связи с российскими партнерами. В нынешнем году взаимодействие осуществлялось с 75 регионами России. В январе-августе товарооборот предприятий Минпрома с Россией составил более $2,74 млрд, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщил пресс-секретарь Минпрома Владимир Подоляк.
 
 
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Организации Министерства промышленности по итогам V Форума регионов Беларуси и России заключили свыше 70 контрактов на поставку техники в Россию на общую сумму $382...
 
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