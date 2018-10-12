Белорусские банки предлагают уничтожать забытые в банкоматах карты

Напомним, сейчас в Беларуси в любом случае банк-эквайер должен вернуть изъятую карточку банку-эмитенту. В других странах банк-эквайер уничтожает изъятые карточки.





Это помогает бороться с мошенничеством и разглашением данных о карточках. «Съеденная» или «забытая» в устройстве самообслуживания карта считается скомпрометированной.





В Беларуси предлагается установить следующий единый порядок работы с изъятыми карточками:





- карточки, изъятые устройствами самообслуживания, будет уничтожать банк-эквайер в том случае, если в течение 10 дней клиент не обратился в банк, чтобы вернуть карточку;

- экстренная выдача клиентам изъятых карточек должна производиться по документу, удостоверяющему личность, в том случае, если банк-эмитент не предъявлял банку-эквайеру требований изъять карточку.





По мнению инициаторов нововведения, при такой организации работы может снизиться число жалоб со стороны клиентов «по вопросам необоснованного требования письменного разрешения от банка-эмитента о выдаче карточек держателю в банке-эквайере». Кроме того, это поможет сократить затраты при обслуживании клиентов.