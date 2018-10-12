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Какой браузер ищут белорусы
Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы о браузерах, заданные из Беларуси, и выяснили, какие характеристики браузеров наиболее востребованы у пользователей. Для этого проанализировали запросы, включающие слова «самый» и «браузер».
Выше всего в браузерах белорусские пользователи ценят скорость работы,
Топ-10 характеристик браузера с точки зрения пользователей из Беларуси:
1. Быстрый.
2. Лучший.
3. Лёгкий
4. Нетребовательный.
5. Безопасный.
6. Надёжный.
7. Экономичный.
8. Защищённый.
9. Мощный.
10. Подходящий для игр.
Отдельно выяснили, какие вопросы пользователи из Беларуси чаще всего задавали о браузерах. Для анализа были взяты поисковые запросы, содержащие вопросительные слова («что», «куда», «когда» и так далее) и слово «браузер».
Самой актуальной проблемой для белорусов в контексте браузеров оказались всплывающие окна на сайтах и реклама. Также довольно часто пользователи спрашивают про историю браузера: как её посмотреть, очистить и восстановить.
Топ-10 вопросов о браузерах, которые чаще всего задавали белорусские пользователи:
1. [как убрать в браузере рекламу и всплывающие окна];
2. [как очистить историю браузера];
3. [как сделать браузер по умолчанию];
4. [какой браузер самый лучший на windows];
5. [какой из браузеров не определяет местоположение];
6. [как восстановить историю браузера];
7. [как удалить вирус который запускает рекламу в браузере];
8. [как посмотреть историю браузера];
9. [что такое браузер и для чего он нужен];
10. [как заблокировать сайт в браузере].
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Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы о браузерах, заданные из Беларуси, и выяснили, какие характеристики браузеров наиболее востребованы у пользователей....
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