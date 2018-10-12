Какой браузер ищут белорусы

пишет 42.tut.by. Вторая по популярности характеристика браузера — «лучший»: видимо, имеется в виду, что во всех отношениях. Также людям важна ресурсоёмкость: они часто спрашивают про лёгкие и нетребовательные браузеры. Выше всего в браузерах белорусские пользователи ценят скорость работы,42.tut.by. Вторая по популярности характеристика браузера — «лучший»: видимо, имеется в виду, что во всех отношениях. Также людям важна ресурсоёмкость: они часто спрашивают про лёгкие и нетребовательные браузеры.





Топ-10 характеристик браузера с точки зрения пользователей из Беларуси:





1. Быстрый.





2. Лучший.





3. Лёгкий





4. Нетребовательный.





5. Безопасный.





6. Надёжный.





7. Экономичный.





8. Защищённый.





9. Мощный.





10. Подходящий для игр.





Отдельно выяснили, какие вопросы пользователи из Беларуси чаще всего задавали о браузерах. Для анализа были взяты поисковые запросы, содержащие вопросительные слова («что», «куда», «когда» и так далее) и слово «браузер».





Самой актуальной проблемой для белорусов в контексте браузеров оказались всплывающие окна на сайтах и реклама. Также довольно часто пользователи спрашивают про историю браузера: как её посмотреть, очистить и восстановить.





Топ-10 вопросов о браузерах, которые чаще всего задавали белорусские пользователи:





1. [как убрать в браузере рекламу и всплывающие окна];





2. [как очистить историю браузера];





3. [как сделать браузер по умолчанию];





4. [какой браузер самый лучший на windows];





5. [какой из браузеров не определяет местоположение];





6. [как восстановить историю браузера];





7. [как удалить вирус который запускает рекламу в браузере];





8. [как посмотреть историю браузера];





9. [что такое браузер и для чего он нужен];





10. [как заблокировать сайт в браузере].







