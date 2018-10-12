ГАИ Минска предупреждает: из-за патриарха Кирилла завтра перекроют часть дорог









«В связи с визитом в Республику Беларусь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и членов Священного Синода Русской православной церкви, торжественной церемонией освящения 14.10.2018 Храма-памятника в честь Всех Святых в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, 14.10.2018 с 7 до 17 часов будет перекрыто движение городского наземного общественного и иного транспорта по ул.Калиновского от пр.Независимости до ул.Кедышко, а также по ул.Всехсвятской от ул.Калиновского до МКАД.





Госавтоинспекция просит учитывать указанную информацию при выборе маршрута следования!, -- говорится в сообщении.



