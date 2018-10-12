Казахстан предлагает построить высокоскоростную ж/д Пекин-Астана-Москва-Берлин

"Казахстан выступает за строительство евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Пекин-Астана-Москва-Берлин. Осуществление подобного проекта объединит перспективный формат взаимодействия ШОС, Евразийского экономического союза и, в будущем, Европейского союза", - отметил Бакытжан Сагинтаев на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.





По мнению премьер-министра Казахстана, для продуктивного освоения растущего транзитного потенциала необходимо последовательное облегчение прохождения товарных потоков. Это возможно с помощью повышения уровня сервиса и устранения административных барьеров.





Казахстан также пригласил страны, которые являются наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, к реализации совместных проектов в области цифровой и транспортно-логистической инфраструктуры. Речь идет в том числе о развитии технологии Индустрии 4.0 и дата-центров.





Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году. Ее государствами-членами являются Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Беларусь в 2015 году перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя при ШОС.