ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Казахстан предлагает построить высокоскоростную ж/д Пекин-Астана-Москва-Берлин

13.10.2018 13:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Премьер-министр Кахахстана Бакытжан Сагинтаев озвучил предложение построить высокоскоростную железнодорожную магистраль Пекин-Астана-Москва- Берлин.

"Казахстан выступает за строительство евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Пекин-Астана-Москва-Берлин. Осуществление подобного проекта объединит перспективный формат взаимодействия ШОС, Евразийского экономического союза и, в будущем, Европейского союза", - отметил Бакытжан Сагинтаев на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

По мнению премьер-министра Казахстана, для продуктивного освоения растущего транзитного потенциала необходимо последовательное облегчение прохождения товарных потоков. Это возможно с помощью повышения уровня сервиса и устранения административных барьеров.

Казахстан также пригласил страны, которые являются наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, к реализации совместных проектов в области цифровой и транспортно-логистической инфраструктуры. Речь идет в том числе о развитии технологии Индустрии 4.0 и дата-центров.

Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году. Ее государствами-членами являются Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Беларусь в 2015 году перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя при ШОС.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Кахахстана Бакытжан Сагинтаев озвучил предложение построить высокоскоростную железнодорожную магистраль Пекин-Астана-Москва- Берлин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хакеры получили данные почти 30 млн пользователей Фейсбука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика