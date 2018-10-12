Хакеры получили данные почти 30 млн пользователей Фейсбука

Администрация социальной сети выяснила, что сначала хакеры получили ключи доступа 400 тысяч пользователей — смогли увидеть их списки друзей и группах, имена последних собеседников в мессенджере и иногда содержание некоторых сообщений.





Затем они украли ключи доступа к аккаунтам 30 миллионов человек, которые были друзьями владельцев 400 тысяч взломанных аккаунтов. У 15 миллионов из них злоумышленники увидели имена и контактные данные, а еще у 14 миллионов — пол, язык, статус отношений, работу, образование, использованный гаджет и другие данные. Данные еще миллиона человек хакеры не получили.









meduza.io Ранее компания Фейсбук объявила о новой утечке данных пользователей, которая произошла в конце сентября. Тогда было известно, что кибератака затронула 50 миллионов пользователей, но не сообщалось, бы ли нанесен им какой-то ущерб, пишет



