Путин о БелАЭС: Себе в ущерб делаем, вместо того, чтобы газ поставлять, атомную электростанцию строим

ТАСС . Российский президент подтвердил, что строительство БелАЭС на сегодняшний день является крупнейшим совместным проектом двух стран. "Себе в ущерб делаем, вместо того, чтобы газ поставлять, атомную электростанцию строим", — цитирует Путина





По его мнению, запуск атомной электростанции существенно улучшит ситуацию с энергоснабжением, а также создаст новые экспортные возможности и положительно повлияет на экономику Беларуси в целом.





Путин также отметил, что на территории Беларуси запланировано строительство центра ядерных технологий. "Мы не просто объекты строим промышленные, что очень важно, отрасль создаем целую", — добавил он.





Белорусская АЭС возводится под Островцом (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в ноябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.





Форум регионов Беларуси и России проходит 10—12 октября в Могилеве. Его центральным мероприятием является пленарное заседание, посвященное "приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".







