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Путин о БелАЭС: Себе в ущерб делаем, вместо того, чтобы газ поставлять, атомную электростанцию строим

13.10.2018 13:39 — Разное | Партизан  
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Строительство Белорусской АЭС в определенной степени идет вразрез с бизнес-интересами России, продающей Беларуси природный газ. Это следует из заявления Владимира Путина на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России 12 октября в Могилеве.

Российский президент подтвердил, что строительство БелАЭС на сегодняшний день является крупнейшим совместным проектом двух стран. "Себе в ущерб делаем, вместо того, чтобы газ поставлять, атомную электростанцию строим", — цитирует Путина ТАСС.

По его мнению, запуск атомной электростанции существенно улучшит ситуацию с энергоснабжением, а также создаст новые экспортные возможности и положительно повлияет на экономику Беларуси в целом. 

Путин также отметил, что на территории Беларуси запланировано строительство центра ядерных технологий. "Мы не просто объекты строим промышленные, что очень важно, отрасль создаем целую", — добавил он. 

Белорусская АЭС возводится под Островцом (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в ноябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.

Форум регионов Беларуси и России проходит 10—12 октября в Могилеве. Его центральным мероприятием является пленарное заседание, посвященное "приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".



 
Теги: Могилев
 
 
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Строительство Белорусской АЭС в определенной степени идет вразрез с бизнес-интересами России, продающей Беларуси природный газ. Это следует из заявления...
 
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