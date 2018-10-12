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На МТК в Волковысском районе падеж скота «прятали» в документах о его продаже

13.10.2018 13:35 — Разное | Партизан  
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Очередная афера с подлогом служебных документов, скрывающих падеж скота, раскрыта в Беларуси. На этот раз – в Волковысском районе (Гродненская область), сообщает Следственный комитет Беларуси.

В преступлении подозревают бывшего начальника молочно-товарного комплекса «Яновичи» (филиал «Агрокомплекса «Шиловичи» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»). Экс-руководителем с августа 2016 года по июль 2017 года было сфальсифицировано несколько документов о продаже работникам филиала мяса и субпродуктов животных комплекса. В ходе проверки установлено, что по факту проданные животные умерли. Всего пало 32 головы скота, передает БЕЛТА.

В отношении экс-начальника объекта Волковысским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.427 УК Беларуси, в соответствии с которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, ранее падеж скота был выявлен в Кобринском (Брестская область) и Кричевском (Могилевская область) районах.

 
 
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Очередная афера с подлогом служебных документов, скрывающих падеж скота, раскрыта в Беларуси. На этот раз – в Волковысском районе (Гродненская область), сообщает...
 
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