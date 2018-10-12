На МТК в Волковысском районе падеж скота «прятали» в документах о его продаже

БЕЛТА . В преступлении подозревают бывшего начальника молочно-товарного комплекса «Яновичи» (филиал «Агрокомплекса «Шиловичи» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»). Экс-руководителем с августа 2016 года по июль 2017 года было сфальсифицировано несколько документов о продаже работникам филиала мяса и субпродуктов животных комплекса. В ходе проверки установлено, что по факту проданные животные умерли. Всего пало 32 головы скота, передает





В отношении экс-начальника объекта Волковысским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.427 УК Беларуси, в соответствии с которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.





Напомним, ранее падеж скота был выявлен в Кобринском (Брестская область) и Кричевском (Могилевская область) районах.