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Роналдиньо выпустил криптовалюту
Чемпион мира по футболу 2002 года Роналдиньо выпустил собственную криптовалюту.
Как передает
По данным СМИ, криптовалюта 38-летнего Роналдиньо называется RS coin. Она работает на платформе NEO в технологии блокчейн. На первом этапе планируется выпуск 140 миллионов единиц.
В планах спортсмена продвигать RS coin в первую очередь в мире футбола. При этом пользоваться ею могут все желающие.
Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист планеты. ФИФА дважды называла его лучшим игроком года.
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Чемпион мира по футболу 2002 года Роналдиньо выпустил собственную криптовалюту.
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