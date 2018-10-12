Роналдиньо выпустил криптовалюту

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По данным СМИ, крипто валюта 38-летнего Роналдиньо называется RS coin. Она работает на платформе NEO в технологии блокчейн. На первом этапе планируется выпуск 140 миллионов единиц.





В планах спортсмена продвигать RS coin в первую очередь в мире футбола. При этом пользоваться ею могут все желающие.





Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист планеты. ФИФА дважды называла его лучшим игроком года.