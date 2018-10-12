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Украина ввела квоту 75% украинского языка на телевидении

13.10.2018 13:21 — Разное | Партизан  
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С 13 октября общенациональные телевизионные каналы в Украине обязаны 75% своего эфира вещать на украинском языке, местные телекомпании - 60%.

Завершился летний льготный период для телевизионщиков, в течение которого они должны были увеличить объемы вещания на государственном языке, сообщает bbc.com.

Закон о языковых квоты на телевидении был принят Верховной Радой еще в мае прошлого года.

В Донецкой, Луганской, Харьковской областях и городе Киеве доля достигла 85 - 86%. Одесская область показала самый низкий средний фактический показатель украинского языка на телевидении - 59%, указывается в отчете Нацсовета.

По результатам проверки была оштрафована лишь одна телекомпания - СТС в Сумах - в которой недельный объем украиноязычных передач не дотянул до 60% и составил 56%:. Сумма штрафа - 3442 грн. (около 285 руб. - НН).

100% украинского языка на телевидении зафиксировано в шести областях - Волынской, Кировоградской, Ровенской, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой.

В то же время, русский язык в телеэфире звучит в немалых объемах. Закон предусматривает, что украинский должны звучать все выпуски новостей. Фильмы должны дублироваться или иметь субтитры на украинском. Государственным языком должны говорить ведущие всех телепрограмм.


Но участники программ - информационных или развлекательных - могут пользоваться русским. На практике получается, что русского языка и дальше во эфире, особенно в русскоязычных регионах.


 
Теги: Новости
 
 
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С 13 октября общенациональные телевизионные каналы в Украине обязаны 75% своего эфира вещать на украинском языке, местные телекомпании - 60%.
 
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