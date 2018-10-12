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Таковы новые правила? В слуцких маршрутках переписывают имена и фамилии пассажиров
«Еду в Минск. Сейчас остановились, водитель переписывает ФИО всех, и люди оставляют подписи. Говорит, сейчас такие правила.
Если транспортники остановят, велел с ними не говорить. Он перевозчик — он говорит. С сегодняшнего дня новые правила. Все документы у ребят в порядке, как требует государство. По дороге могут подбирать людей, как и раньше.
ФИО людей в маршрутках, как я знаю, уже переписывают неделю. А может, и дольше», -- сообщила местной газете
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«Еду в Минск. Сейчас остановились, водитель переписывает ФИО всех, и люди оставляют подписи. Говорит, сейчас такие правила.
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