С 14 октября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

С 14 октября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



Фото: «Белнефтехим»

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 14 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 39 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 47 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 68 копеек, ДТ — 1 рубль 47 копеек.

Это двадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 7 октября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

— Белорусские НПЗ продолжают работать в сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты. Цена нефти в октябре в среднем составила 85,1 доллара за баррель и с начала года выросла на 59,3%. Автомобильное топливо на белорусских АЗС за этот период подорожало лишь на 14,4%, — сообщили в «Белнефтехиме».