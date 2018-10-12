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Нацбанк отметил конъюнктурный шок на рынке мяса и мясопродуктов

13.10.2018 14:51 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк отметил конъюнктурный шок на рынке мяса и мясопродуктов

По данным Нацбанка Беларуси годовая инфляция в Беларуси в сентябре ускорилась до 5,6 процентов. Ключевым фактором, определяющим динамику ценового индикатора, по-прежнему остается конъюнктурный шок на рынке мяса и мясопродуктов.

Регулятор отмечает, что в прошлом месяце отмечалось «повышение годовых темпов роста потребительских цен вследствие более интенсивной динамики базовой инфляции, а также регулируемых цен и тарифов», пишет tut.by.  

Напомним, в августе ускорилась годовая инфляция до 5%, на протяжении июня и июля этот показатель держался на уровне 4,1%.
В Нацбанке поясняют, что годовая базовая инфляция, которая отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов, в сентябре этого года составила 3,9 процента (3,3 процента месяцем ранее).

— Ключевым фактором, определяющим динамику ценового индикатора, по-прежнему остается конъюнктурный шок на рынке мяса и мясопродуктов, — отмечают в Нацбанке.

Напомним, сентябрьские цены на мясо и мясопродукты вновь взлетели — показатель составил 1,9%. Предыдущее видимое повышение наблюдалось в июне, когда цифра достигла 1,4%. Для сравнения: в августе подорожание к предыдущему месяцу составило 0,9%, в июле — 0,17%.

В целом цены на мясо и мясные продукты с начала года выросли на 6,4%.

На этой неделе проблемы заметного роста на некоторые продукты питания обсудили во время круглого стола представители федерации, МАРТ, Минсельхозпрода, Минэкономики, Минздрава, Нацбанка, КГК, торговых сетей и перерабатывающей промышленности.

В Нацбанке уточняют, что «несмотря на повышение интенсивности динамики ценовых индикаторов, в целом складывающаяся траектория движения потребительских цен находится в рамках целевого параметра».

По итогам этого года, прогнозируют власти, инфляция в Беларуси не должна превысить 6%.

— Годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов увеличился до 10,8% (9,7% месяцем ранее).

Ускорение роста цен на регулируемые позиции обусловлено повышением цен на топливо, а также стоимости услуг высшего образования и связи. Кроме того, в связи с пересмотром нормативов потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения в сентябре 2018 года выросла стоимость услуг ЖКХ, — уточнили в Нацбанке. — Вместе с тем в связи с окончанием летних каникул в сторону понижения была пересчитана стоимость услуг детских дошкольных учреждений. Цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении выросли на 1,1% (3 процента в августе 2018 года).
 

 
 
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По данным Нацбанка Беларуси годовая инфляция в Беларуси в сентябре ускорилась до 5,6 процентов. Ключевым фактором, определяющим динамику ценового индикатора,...
 
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