МТС на два дня снизил цену Xiaomi Mi A2 Lite и Redmi 6A

МТС на 13 и 14 октября снизил цену двух смартфонов Xiaomi — Mi A2 Lite (4/64 ГБ) и Redmi 6A (2/16 ГБ).



Xiaomi Mi A2 Lite (слева) и Mi A2

Акция действует как в салонах оператора, так и в интернет-магазине. Гаджеты доступны для покупки одним платежом и в рассрочку без первого взноса и переплат сроком на 12 месяцев, говорится на сайте МТС. Акционная цена Mi A2 Lite — 539 рублей, Redmi 6A — 259 рублей.

Для сравнения: в каталоге KUPI.TUT.BY за Xiaomi Redmi 6A с 2/16 ГБ памяти просят от 246−260 рублей, за Mi A2 Lite (4/64 ГБ) — от 413 рублей. Добавим, что при покупке смартфонов у официальных продавцов покупатель получает полноценную локальную гарантию и поддержку.