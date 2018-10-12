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МТС на два дня снизил цену Xiaomi Mi A2 Lite и Redmi 6A

13.10.2018 15:21 — Разное | Tut.by  
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МТС на 13 и 14 октября снизил цену двух смартфонов Xiaomi — Mi A2 Lite (4/64 ГБ) и Redmi 6A (2/16 ГБ).


Xiaomi Mi A2 Lite (слева) и Mi A2

Акция действует как в салонах оператора, так и в интернет-магазине. Гаджеты доступны для покупки одним платежом и в рассрочку без первого взноса и переплат сроком на 12 месяцев, говорится на сайте МТС. Акционная цена Mi A2 Lite — 539 рублей, Redmi 6A — 259 рублей.

Для сравнения: в каталоге KUPI.TUT.BY за Xiaomi Redmi 6A с 2/16 ГБ памяти просят от 246−260 рублей, за Mi A2 Lite (4/64 ГБ) — от 413 рублей. Добавим, что при покупке смартфонов у официальных продавцов покупатель получает полноценную локальную гарантию и поддержку.

 
 
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Акция действует как в салонах оператора, так и в интернет-магазине.
 
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