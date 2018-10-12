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МТС на два дня снизил цену Xiaomi Mi A2 Lite и Redmi 6A
МТС на 13 и 14 октября
Акция действует как в салонах оператора, так и в интернет-магазине. Гаджеты доступны для покупки одним платежом и в рассрочку без первого взноса и переплат сроком на 12 месяцев, говорится на сайте МТС. Акционная цена Mi A2 Lite — 539 рублей, Redmi 6A — 259 рублей.
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Акция действует как в салонах оператора, так и в интернет-магазине.
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