В США создали робота, который умеет делать паркур. Видео

Американская компания Boston Dynamics на своем YouTube-канале опубликовала видео, в котором её робот Атлас занимается паркуром − он взбегает по блокам на высоту в несколько метров. Вы наверняка уже слышали про Атласа, а мы рассказываем краткую историю его «жизни».

Краткая история Атласа

Ученые Boston Dynamics работают над роботом с 2013 года. Он преднаначен для участия в поисково-спасательных операциях. Перейдём сразу к 2016 года, когда презентовали нынешюю модель робота. Он весит 81 килограмм, рост 175 сантиметров. Он работает от электричества (есть аккумулятор), у него есть гидравлический привод.

В конце 2017 года он научился прыгать и делать крутое заднее сальто с места.

В мае 2018 года компания показала короткое видео с прогулки с роботом. Решили устроить пробежку − интересно, сколько сможет Атлас пробежать до первой технической неисправности?