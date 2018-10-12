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Командующий ЦВО заявил об успешном выполнении задач военного учения КСОР ОДКБ

13.10.2018 14:08 — Разное | Интерфакс  
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Задачи учения Коллективных сил оперативного развертывания (КСОР) стран ОДКБ "Взаимодействие-2018", завершившегося в субботу на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии, выполнены успешно, заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

"Все цели учения достигнуты, задачи выполнены успешно. Среди нашей группировки потерь нет", - сказал А.Лапин.

По его словам, для группировки авиации было подготовлено 29 летательных аппаратов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Впервые на учениях "Взаимодействие-2018" была создана группировка беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", "Тахион", "Леер", что позволило непрерывно вести воздушную разведку для точного и гарантированного уничтожения бандгрупп.

Командующий отметил, что группировка сил и средств разведки была создана, основываясь на новых и современных средствах разведки, таких как "Соболятник", комплекс "Ирония", КРУС "Стрелец", что позволило эффективно вскрывать противника.

В ходе учений применялись смешанные мобильные огневые штурмовые группы, которые успешно выполнили задачи по уничтожению прорвавшихся к переднему краю "джихад-мобилей".

"Комплексное применение огневых средств позволило в кратчайшие сроки нанести существенное огневое поражение противнику и обходящими действиями с вертикальным охватом воздушных десантов завершить разгром, а оставшиеся силы "противника" принудить к сдаче в плен", - заключил А.Лапин.

Он наградил военнослужащих, отличившихся в ходе учения, отметив, что высокую эффективность показало командование КСОР, в которое вошли не только представители государств-участниц учения, но и впервые офицеры объединённого штаба ОДКБ.

Ведомственной медалью министерства обороны РФ "За воинскую доблесть" 2 степени награжден заместитель командующего войсками ЦВО Юрий Петров.

Медаль "За укрепление боевого содружества" вручена представителям стран ОДКБ, участвовавших в учениях: военнослужащему ВС Беларуси Александру Вольфовичу, военнослужащему из Армении Ваграму Гумашяну, представителю Киргизии Ахмату Исакову, майору Алмасу Тулегенову из Казахстана и российскому военнослужащему Кириллу Уматову. Аналогичную медаль вручили старшему офицеру оперативной группы объединённого штаба ОДКБ Сергею Тимохову.

Учения "Взаимодействие-2018" прошли на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии с 10 по 13 октября. В нем принимали участие военнослужащие шести стран - Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также около 300 единиц военной техники и 40 самолетов и вертолетов. Основу российского контингента на учениях представили подразделения отдельной мотострелковой бригады (горной) Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, Воздушно-десантных войск и специального назначения.

 
 
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Задачи учения Коллективных сил оперативного развертывания (КСОР) стран ОДКБ "Взаимодействие-2018", завершившегося в субботу на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии,...
 
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