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Вопрос сокращения декретного отпуска не рассматривается - Минтруда
13.10.2018 16:02 — Разное | Аргументы и факты
Об этом заявила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси Вера Лабкович во время онлайн-конференции на сайте Минтруда, сообщает
Cокращать отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в Беларуси пока не планируется.
Вера Лабкович отметила, что сегодня базой для расчета пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет является среднемесячная заработная плата работников в стране.
На воспитание первенца каждый месяц выплачивается 35% среднемесячной зарплаты; на второго и следующих малышей - 40%; на ребенка-инвалида - 45% среднемесячной зарплаты.
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Cокращать отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в Беларуси пока не планируется.
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