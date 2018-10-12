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Вопрос сокращения декретного отпуска не рассматривается - Минтруда

13.10.2018 16:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Вопрос сокращения декретного отпуска не рассматривается - Минтруда
Фото из открытых источников

Об этом заявила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси Вера Лабкович во время онлайн-конференции на сайте Минтруда, сообщает БЕЛТА.

Cокращать отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в Беларуси пока не планируется.

Вера Лабкович отметила, что сегодня базой для расчета пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет является среднемесячная заработная плата работников в стране.

Вопрос сокращения декретного отпуска не рассматривается - Минтруда Может ли женщина работать в декрете и сохранить пособие?

На воспитание первенца каждый месяц выплачивается 35% среднемесячной зарплаты; на второго и следующих малышей - 40%; на ребенка-инвалида - 45% среднемесячной зарплаты.
 

 
 
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Cокращать отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в Беларуси пока не планируется.
 
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