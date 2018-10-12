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Лиозно отмечает 75-летие освобождение райцентра от оккупации
Новости Беларуси. В Лиозно отмечают 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
882 дня оккупации пережил городской поселок. И это один из первых населенных пунктов страны, который освободили бойцы Красной Армии. После долгие месяцы здесь стоял фронт. И только в июне 1944 отсюда стартовала легендарная операция «Багратион».
К 75-летию освобождения Беларуси один из центральных мемориальных комплексов района – «Адаменская горка» – получил новую жизнь. 12 октября здесь провели масштабную реконструкцию. В братской могиле похоронены более 800 воинов, погибших на поле боя и госпиталях Лиозненского края в 1941-1943 годах.
Полина Бондарева, учащаяся СШ № 2 Лиозно:
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В подарок потомкам победителей по случаю памятной даты – новый культурно-оздоровительный центр. Жители Лиозно теперь смогут заниматься спортом в обновленных залах. А также оценят бассейн, которого здесь никогда не было.
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Новости Беларуси. В Лиозно отмечают 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 882 дня оккупации...
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