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В Вооруженных Силах Беларуси начались мероприятия, посвящённые Дню матери
Новости Беларуси. Накануне праздника всех матерей в Вооруженных Силах Беларуси вниманием окружили женщин, дети которых погибли в локальных конфликтах за пределами нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представительниц общественных объединений пригласили в Центральный Дом офицеров. Забота, внимание, подарки и теплая атмосфера сопутствовали празднику, который собрал также матерей, чьи дети сейчас несут службу в армии.
Наталья Пашкевич, мать военнослужащего:
В канун Дня матери во всех воинских подразделениях родители солдат – желанные гости. Мам знакомят с условиями, созданными для их сыновей. Проходят встречи с командованием воинских частей. Женщинам, чьи дети добросовестно служат в Вооруженных Силах, вручаются подарки и благодарственные письма.
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Новости Беларуси. Накануне праздника всех матерей в Вооруженных Силах Беларуси вниманием окружили женщин, дети которых погибли в локальных конфликтах за...
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