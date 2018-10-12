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В рамках фестиваля Башмета в Минске впервые пройдёт концерт в метро

13.10.2018 14:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Классическая музыка под сводами метрополитена: впервые в минской подземке пройдет уникальный ночной концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках фестиваля Башмета в Минске впервые пройдёт концерт в метро

Под «небом» станции «Петровщина» выступят звезды музыки: международный камерный оркестр Ростислава Кримера, оперная дива Оксана Волкова, а также группы «Песняры», «Без Билета» и «Дядя Ваня».

Ростислав Кример: Прямо на перроне будет партер, будет light-шоу, будет лазерное шоу

Перфоманс пройдет в рамках фестиваля Юрия Башмета, который славится оригинальной программой.

В рамках фестиваля Башмета в Минске впервые пройдёт концерт в метро

Дмитрий Ситковецкий, музыкант:
То, что он здесь делает фестиваль – это огромная, конечно, победа для культурной жизни, потому что он привозит самых лучших. И своих друзей, и знакомых, и вообще большие имена. Конечно, Ростислав Кример тоже очень сильный, участвует во всем. Мы с ним постоянно были в контакте, есть планы на будущее.

В рамках фестиваля Башмета в Минске впервые пройдёт концерт в метро

12 октября с аншлагом прошло в Минске единственное представление «Черт, солдат и скрипка» по мотивам произведений Стравинского. Выдающийся музыкант Дмитрий Ситковецкий, фронтмен легендарной «Машины времени» Андрей Макаревич и телеведущий Владимир Познер предстали в неожиданных амплуа.

В рамках фестиваля Башмета в Минске впервые пройдёт концерт в метро

Фестиваль Башмета будет удивлять еще до 20 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Классическая музыка под сводами метрополитена: впервые в минской подземке пройдет уникальный ночной концерт, сообщили в программе Новости «24...
 
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