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В рамках фестиваля Башмета в Минске впервые пройдёт концерт в метро
Новости Беларуси. Классическая музыка под сводами метрополитена: впервые в минской подземке пройдет уникальный ночной концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под «небом» станции «Петровщина» выступят звезды музыки: международный камерный оркестр Ростислава Кримера, оперная дива Оксана Волкова, а также группы «Песняры», «Без Билета» и «Дядя Ваня».
Перфоманс пройдет в рамках фестиваля Юрия Башмета, который славится оригинальной программой.
Дмитрий Ситковецкий, музыкант:
12 октября с аншлагом прошло в Минске единственное представление «Черт, солдат и скрипка» по мотивам произведений Стравинского. Выдающийся музыкант Дмитрий Ситковецкий, фронтмен легендарной «Машины времени» Андрей Макаревич и телеведущий Владимир Познер предстали в неожиданных амплуа.
Фестиваль Башмета будет удивлять еще до 20 октября.
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Новости Беларуси. Классическая музыка под сводами метрополитена: впервые в минской подземке пройдет уникальный ночной концерт, сообщили в программе Новости «24...
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